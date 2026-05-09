به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید جواد موسوی امروز جمعه ۱۸ اردیبهشت در نشست هم‌اندیشی درباره مشکلات، چالش‌ها و دغدغه‌های فعالان و کارآفرینان حوزه گردشگری و صنایع دستی کاشمر، اظهار کرد: در دهه ادب و حماسه که از ۲۵ اردیبهشت تا سوم خرداد در آرامگاه فردوسی برگزار می‌شود، فضایی را به منطقه ترشیز اختصاص خواهیم داد تا هنرمندان بتوانند محصولات خود را در عرضه کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی همچنین به پیگیری‌ها برای معرفی محصولات منطقه در تهران اشاره کرد و افزود: اگر امکان باشد فضایی در کاخ سعدآباد یا نیاوران برای معرفی محصولات ترشیز در تهران ایجاد می‌شود.

او به اهمیت دقت در تولید محصولات تأکید کرد و خواستار توجه به نیاز بازار و زمان‌بندی مناسب شد و گفت: باید بدانیم چه چیزی تولید می‌کنیم و چه چیزی را می‌خواهیم بفروشیم؛ گاهی کالایی تولید می‌شود که دیگر از زمان خود گذشته است.

موسوی بر لزوم برگزاری دوره‌های آموزشی تأکید واظهار کرد: باید دوره‌های آموزشی را جدی گرفت تا در فرصتی که امکان فروش و تولید نیست، هنرمندان از آموزش محروم نشوند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی میزبانی از گردشگران را نیازمند آموزش دانست و گفت: برای برپایی دوره‌های آموزش میزبانی از گردشگران و زائران در منطفه ترشیر برنامه‌ریزی و اجرا خواهد شد.

او با بیان اینکه منطقه ترشیز در گردشگری طبیعت و گردشگری معدن فرصت‌های منحصر به فردی دارد، اظهار کرد: هنوز ظرفیت‌ها در منطقه ترشیز به‌خوبی معرفی و بهره‌برداری نشده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی گفت: ۵۰ میلیارد ریال تسهیلات توسط بنیاد علوی به حوزه صنایع دستی و گردشگری کاشمر اختصاص یافته است که برخی پرداخت و تعدادی نیز در حال انجام است.

شهرداری‌ها مکلف به ایجاد بازارچه‌های صنایع دستی هستند

همچنین سمیه روانخواه معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی، با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل این حوزه در شهرستان کاشمر، بر نقش تسهیلگری دولت و ضرورت به‌روزرسانی هنرمندان در روش‌های فروش تأکید کرد.

او با تأکید بر اهمیت آموزش در کنار فروش، به نقش حمایتی دولت اشاره و تصریح کرد: دولت فقط تسهیلگر است؛ متولی فروش نیست و قرار نیست مستقیماً کالای شما را بفروشد.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی خراسان رضوی، اظهار کرد: تسهیلگری دولت به معنای کاهش مالیات، ارائه وام‌های کم‌بهره، کاهش هزینه‌های حامل‌های انرژی و فراهم کردن فضاهایی برای نمایش و بازاریابی محصولات است.

او از تکلیف قانونی شهرداری‌ها به ایجاد بازارچه‌های صنایع‌ دستی خبر داد و از هنرمندان کاشمری خواست تا با تشکیل انجمن‌های تخصصی، در مسیر ارتقای این صنعت گام بردارند.

روانخواه ادامه داد: اگر شهرداری فضایی در اختیار دارد، باید نسبت به ایجاد بازارچه اقدام کند، هنرمندان می‌توانند درخواست خود را ارائه داده تا ما مجوز ایجاد یک بازارچه موقت را برای مدت زمان مشخص صادر کنیم.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی به قوانین جدیدی که در حوزه صنایع‌ دستی وضع شده و مزایای آن اشاره کرد و افزود: سال گذشته قوانین بسیار ارزشمندی در حوزه صنایع‌دستی تصویب شده است، در زمینه ایجاد بازارچه‌های صنایع‌ دستی، شهرداری‌ها طبق قانون حمایت از هنرمندان صنایع‌ دستی، مکلف به ایجاد این بازارچه‌ها هستند و این یک توصیه نیست، بلکه یک وظیفه قانونی است.

او از پیگیری جدی تشکیل انجمن‌های حرفه‌ای و تخصصی در حوزه صنایع‌دستی در مرکز استان خبر داد و از هنرمندان خواست تا با توجه به ظرفیت‌های موجود در شهرستان‌ها، به این سمت حرکت کنند.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت تشکیل انجمن‌های حرفه‌ای و تخصصی برای تقویت قدرت مطالبه‌گری فعالان این حوزه، از امکان اخذ مجوز آموزشگاه‌های صنایع‌ دستی و تسهیلات بانکی ویژه این حوزه خبر داد و گفت: هنرمندان می‌توانند به زودی فروشگاه‌های صنایع‌دستی خود را نیز با مجوز این اداره‌کل راه‌اندازی کنند.

روانخواه به تسهیلات بانکی ارائه شده به کارگاه‌های صنایع‌دستی اشاره کرد و گفت: سعی شده اعتبار خوبی را از محل تبصره ۱۵ برای این شهرستان در نظر بگیریم. تعدادی از کارگاه‌ها از این اعتبار بهره‌مند شدند و تعدادی دیگر نیز در سال جاری از محل ماده دیگری از این تسهیلات بهره‌مند خواهند شد.

او درباره جزئیات مجوز آموزشگاه‌ها گفت: در حال حاضر، درخواست مجوز آموزشگاه‌ها به‌صورت حقوقی امکان‌پذیر است، اما وزارتخانه قول داده است که طی یکی دو ماه آینده، این امکان را فراهم کند تا افراد حقیقی نیز بتوانند به نام خود مجوز آموزشگاه دریافت کنند. همچنین، افرادی که آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای دارند، می‌توانند با مراجعه به ادارات میراث‌فرهنگی، یک مجوز آموزشگاه صنایع‌ دستی نیز از این اداره کل دریافت کنند.

هنرمندان صنایع دستی در بازاریابی با مشکلات جدی مواجه‌اند

هم‌چنین معاون سیاسی فرمانداری کاشمر از این شهرستان به‌عنوان دومین شهر زیارتی استان و چهارمین شهر زیارتی کشور نام برد و افزود: افرادی بسیاری در حوزه گردشگری و صنایع دستی داریم که در این شهرستان فعالیت خوبی دارند و در سطح کشور و استان نیز مطرحند.

سید مهدی عصمتی ارتقای نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کاشمر را به اداره در رفع مشکلات فعالان این حوزه بسیار ضروری دانست و تصریح کرد: اکنون این نمایندگی نیروی لازم برای رسیدگی به امور ندارند.

او با بیان اینکه هنرمندان صنایع‌دستی در بازاریابی با مشکلات جدی مواجهند، تصریح کرد: هزینه برخی نمایشگاه‌های که در استان برگزار می‌شود برای هنرمندان صنایع دستی این شهرستان بسیار زیاد است و این موجب شده که توان شرکت در آن را نداشته باشند.

او با تأکید بر اینکه هنرمندان صنایع‌دستی به حمایت‌های فراوانی از سوی مسئولان استانی و کشوری نیاز دارند، اظهار کرد: قطع‌بودن اینترنت موجب شده که فعالان حوزه صنایع‌دستی بازارهای خود را از دست بدهند.

مهاجرت کارگاه‌های صنایع دستی به روستاها به دلیل گرانی اجاره بها

هم‌چنین غلامحسین محمدیان مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کاشمر با بیان اینکه کاشمر سومین شهری است که در حوزه صنایع دستی بخصوص در فرت‌بافی، صنعت چوب و خراطی، سنگ‌های قیمتی و زیورآلات سنتی فعالیت خاصی در خراسان رضوی دارد، اظهار کرد: کاروانسرای قدیمی کاشمر به مرکز طلا و جواهر این شهرستان تبدیل شده است.

او با اشاره به اینکه حدود ۶۰۰ نفر در حوزه فرت‌بافی فعالیت دارند، اظهار کرد: در سال گذشته بیش از ۱۱۷ پروانه تولید انفرادی در شهرستان صادر شده و در مجموع بیش از ۸۵۰ تولید پروانه انفرادی صادر شده است ضمن اینکه بیش از ۱۲ تولید کارگاهی داریم.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کاشمر با اعلام اینکه به دلیل افزایش قیمت اجاره‌بها دو تا سه کارگاه به روستاها رفته‌اند، گفت: در حال حاضر بیمه و گرانی مواد اولیه و سرمایه در گردشگر از جمله مهمترین مشکلات فعالان حوزه صنایع دستی است.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کاشمر اظهار کرد: منطقه ترشیز در حوزه گردشگری پتانسیل‌های فراوانی دارد که در ارتقای گردشگری می‌تواند بسیار تأثیرگذار باشد.

هم‌چنین در این نشست معاونان گردشگری و میراث‌فرهنگی به گفت وگو پرداختند و به سوالات فعالان گردشگری و میراث‌فرهنگی پاسخ دادند.

