به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی‌اصغر شالبافیان روز جمعه ۱۸ اردیبهشت‌ماه جاری در بازدید از جاذبه‌های گردشگری چهارمحال و بختیاری در حاشیه کارون ۴ و گوزلک شهرستان اردل، زیرساخت‌های گردشگری شهرستان‌های لردگان، خانمیرزا و کیار و هتل‌آپارتمان ده‌چشمه شهرستان فارسان تاکید کرد: توسعه گردشگری آبی در چهارمحال و بختیاری با رویکرد پایدار و زیست‌محیطی بایستی مورد توجه قرار گیرد.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: استفاده از ظرفیت منابع آبی در توسعه گردشگری چهارمحال و بختیاری ضروری است.

شالبافیان تصریح کرد: توسعه پایدار و همه‌جانبه در حوزه گردشگری با در نظر گرفتن ملاحظه‌های زیست‌محیطی می‌تواند باعث دستیابی به منافع اقتصادی و اجتماعی منابع آبی شود.

او تمرکز بر ارتقای کیفیت خدمات گردشگری و جذب سرمایه‌های بخش خصوصی را ضروری دانست و یادآور شد: با احداث و تکمیل زیرساخت‌های لازم و تسهیل روند سرمایه‌گذاری، شاهد رشد قابل‌توجهی در صنعت گردشگری و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در این حوزه هستیم.

