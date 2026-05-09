به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، داریوش رحیم مشایی گفت: تلاش برای ثبت جهانی روستای گردشگری شانه تراش تنکابن با برگزاری دوره های آموزشی توسط دستگاه های عضو شورای راهبردی شهرستان آغاز شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان تنکابن با بیان این مطلب که روند ثبت جهانی روستای گردشگری شانه‌تراش تنکابن به همکاری ادارات و نهادهای شهرستانی به صورت جدی پیگیری می‌شود، افزود: در این راستا فرمانداری شهرستان تنکابن و همچنین ادارات عضو شورای راهبردی همچون، میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، شهرداری تنکابن، ارشاد اسلامی، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و آبخیزداری، محیط زیست، بنیاد مسکن، مدیریت توزیع برق، جمعیت هلال‌احمر، راه وحمل و نقل جاده‌ای، بهزیستی، شبکه بهداشت و درمان، تعاون کار و رفاه اجتماعی، ورزش و جوانان، بنیاد برکت، مؤسسه کارآفرین، بانک توسعه تعاون شهرستان تنکابن و همچنین بخشداری و شورای اسلامی بخش کوهستان، دهیاری، شورای اسلامی و شرکت تعاونی روستای گردشگری روستای شانه تراش پای کار هستند.

او همچنین به امضای دو تفاهم‌نامه فی مابین دهیاری روستای شانه‌تراش با شهرداری تنکابن به منظور همکاری و حمایت، با اداره منابع طبیعی و آبخیزداری تنکابن در راستای حفاظتی، با حضور بخشدار، اعضای شورای بخش، معاون گردشگری استان، کارشناسان ثبت جهانی وزارتخانه و جمعی ازخبرنگاران و اصحاب رسانه، اشاره کرد.

مشایی در کنار آموزش واحدهای اقامتی و پذیرایی روستا و ثبت ملی رویداد آیینی (دو دوش) روستا، علاوه بر این، دو مرحله پویش پاکسازی روستا، توسط شرکت تعاونی دهیاری، اهالی روستای شانه تراش با همکاری شهرداری تنکابن انجام شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان تنکابن همچنین یادآور شد: پویش باز آفرینی منظر روستا در روزهای ۱۴ و۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵در روستای شانه‌تراش با مشارکت جامعه‌ محلی و عملیات پاکسازی حاشیه و خط کشی جاده دسترسی روستا نیز توسط اداره راه وحمل ونقل جاده‌ای روستا انجام شد.

