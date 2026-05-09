یازدهمین جشنواره بهار نارنج در شهرستان چالوس برگزار شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد ولی‌پور پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ گفت: یازدهمین جشنواره بهار نارنج با هدف پاسداشت آیین‌های بومی، معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری منطقه و حمایت از هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی در شهرستان چالوس، برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان چالوس با بیان اینکه جشنواره بهار نارنج هرساله با استقبال گسترده شهروندان، گردشگران و علاقه‌مندان به فرهنگ و سنت‌های محلی همراه است، افزود: جشنواره بهار نارنج امسال نیز با برنامه‌های متنوع فرهنگی، سنتی و هنری در گلخانه افرا واقع در خیابان ورزش چالوس برگزار شد.

او یادآور شد: در حاشیه این رویداد، نمایشگاه صنایع‌دستی با حضور هنرمندان و تولیدکنندگان محلی برپا شد و آثار و تولیدات سنتی منطقه در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفت.

ولی‌پور تصریح کرد: مراسم سنتی عرق‌گیری بهار نارنج به‌عنوان یکی از آیین‌های قدیمی و اصیل منطقه اجرا شد تا بخشی از فرهنگ و سبک زندگی بومی برای نسل جوان و گردشگران معرفی شود.

انتهای پیام/