قربانعلی محمدپور در گفت‌وگو با خبرنگار میراث آریا با اشاره به برگزاری چهل‌وششمین نشست کارگروه ملی غارشناسی کشور، اظهارکرد: موضوع غار یخ‌مراد طی سال‌های گذشته همواره یکی از دغدغه‌های اصلی کارشناسان محیط زیست، زمین‌شناسان و متخصصان حوزه منابع طبیعی بوده است؛ چراکه این غار بخشی از هویت طبیعی و میراث زمین‌شناختی ایران است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز ادامه داد: در نشست اخیر کارگروه ملی غارشناسی که با حضور جمعی از متخصصان ملی، نمایندگان دستگاه‌های مرتبط و کارشناسان حوزه غارشناسی برگزار شد، وضعیت حفاظتی غار یخ‌مراد به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت فرآیند ارتقای سطح حفاظتی این اثر طبیعی وارد مرحله اجرایی شد.

محمدپور با بیان اینکه غار یخ‌مراد از منظر علمی دارای ویژگی‌هایی کم‌نظیر در کشور است، افزود: این غار که در محدوده روستای کهنه‌ده در بخش آسارای کرج قرار دارد، به‌عنوان بزرگ‌ترین غار یخی ایران شناخته می‌شود و ساختار ویژه آن باعث شده طی سال‌های گذشته مورد توجه پژوهشگران حوزه اقلیم، زمین‌شناسی، اکولوژی و گردشگری طبیعی قرار گیرد.

این مسئول گفت: ویژگی منحصربه‌فرد یخ‌مراد، وجود توده‌های یخی دائمی، قندیل‌های طبیعی و ساختار کارستی کم‌نظیر آن است؛ پدیده‌ای که در کنار ارزش‌های زیباشناختی، نقش مهمی در مطالعات تغییرات اقلیمی و تحولات طبیعی منطقه ایفا می‌کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز با تأکید بر اینکه این غار در سال‌های اخیر با تهدیدهای جدی روبه‌رو بوده است، تصریح کرد: افزایش دمای هوا، تغییر الگوهای اقلیمی، کاهش ماندگاری یخ‌های طبیعی و ورود کنترل‌نشده گردشگران، بخشی از ساختار حساس غار را دچار آسیب کرده و استمرار این روند می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری بر جای بگذارد.

او با اشاره به مطالعات انجام‌شده درباره وضعیت اکولوژیک غار افزود: در جریان نشست تخصصی اخیر، نتایج مطالعات میدانی درباره شرایط زیستی، فون و فلور منطقه، حساسیت‌های اکولوژیک و وضعیت پایداری ساختار یخی غار ارائه شد و بر اساس جمع‌بندی کارشناسان، مدل جدیدی برای مدیریت حفاظتی این اثر طبیعی تدوین شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز ادامه داد: هدف از این برنامه، ایجاد تعادل میان حفاظت اصولی و بهره‌برداری مسئولانه است؛ به این معنا که ضمن جلوگیری از تخریب بیشتر، امکان استفاده علمی، آموزشی و گردشگری کنترل‌شده نیز فراهم شود.

محمدپور با بیان اینکه ثبت یخ‌مراد به‌عنوان اثر طبیعی ملی در دستور کار قرار گرفته است، گفت: پیگیری‌های لازم برای طرح پرونده این غار در شورای عالی محیط زیست آغاز شده و امیدواریم با طی مراحل قانونی، این اثر در بالاترین سطح حفاظتی کشور قرار گیرد.

این مسئول توضیح داد: ثبت ملی به معنای ایجاد چارچوب‌های الزام‌آور قانونی برای حفاظت، تأمین اعتبارات تخصصی، افزایش نظارت‌ها و تعریف برنامه‌های علمی بلندمدت برای صیانت از این زیست‌بوم ارزشمند است.

محمدپور تصریح کرد: امروز بسیاری از کشورهای دنیا، غارهای طبیعی و پدیده‌های زمین‌شناختی خود را به‌عنوان سرمایه‌های راهبردی حفظ می‌کنند و ما نیز باید نگاه‌مان به چنین ظرفیت‌هایی فراتر از یک جاذبه تفریحی باشد.

او با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری طبیعی البرز گفت: محور کرج ـ چالوس یکی از مهم‌ترین کریدورهای طبیعت‌گردی کشور است و غار یخ‌مراد می‌تواند در صورت مدیریت اصولی، به یکی از قطب‌های گردشگری علمی و پایدار ایران تبدیل شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز تأکید کرد: توسعه گردشگری بدون ملاحظات محیط زیستی، در نهایت به نابودی همان جاذبه‌ای منجر می‌شود که گردشگران برای دیدن آن سفر می‌کنند؛ بنابراین حفاظت از یخ‌مراد باید مبتنی بر ظرفیت‌سنجی، کنترل ورود، آموزش گردشگران و نظارت مستمر باشد.

محمدپور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت مشارکت مردم و جوامع محلی در حفاظت از این اثر طبیعی گفت: بدون همراهی مردم منطقه، فعالان محیط زیست و طبیعت‌گردان، حفاظت پایدار از غار یخ‌مراد ممکن نخواهد بود. جوامع محلی نخستین حافظان طبیعت هستند و هرگونه برنامه حفاظتی باید با مشارکت آنان اجرا شود.

این مسئول در پایان گفت: امیدواریم با اجرای برنامه‌های حفاظتی جدید، افزایش حساسیت عمومی نسبت به ارزش‌های طبیعی کشور و همکاری دستگاه‌های مسئول، بتوانیم شرایطی فراهم کنیم که غار یخ‌مراد نه‌تنها از خطر تخریب نجات پیدا کند، بلکه به الگویی موفق در حوزه حفاظت از میراث طبیعی ایران تبدیل شود.

