موافقت اصولی احداث یک اردوگاه گردشگری در چهارمحال و بختیاری صادر شد

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، حیدر صادقی روز شنبه ۱۹ اردیبهشتماه جاری گفت: هزینه مورد نیاز برای اجرای این اردوگاه گردشگری ۱۱۸ میلیارد و ۷۸۰ میلیون ریال است که از سوی بخش خصوصی تأمین میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری افزود: با بهرهبرداری از این اردوگاه گردشگری در شهرستان اردل زمینه اشتغالزایی مستقیم چهار نفر فراهم خواهد شد.
او تصریح کرد: چهارمحال و بختیاری معروف به بام ایران، بیشترین ارتفاع از سطح دریا را دارد و سرچشمه رودخانههای بزرگی مانند زایندهرود و کارون و بخشی از رودخانه دز بوده که بهواسطه جاذبهها بیشمار در حوزه طبیعتگردی بهعنوان بهشت بومگردی ایران معروف شده است.
