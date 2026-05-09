برگزاری تورهای «گردشگری امیدواری» در روستای هدف گردشگری افین

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد عرب روز شنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی روستای افین گفت: افین قدیم با سیمای پلکانی و معماری کوهستانی، در زلزله سال ۱۳۷۶ آسیب‌های جدی دید، اما امروز با وجود آثار ارزشمندی همچون مسجد جامع، قلعه تاریخی، حمام‌های قدیمی، آسیاب‌های آبی، مزار چهارگنبد، خانه‌های تاریخی و مناظر طبیعی چشم‌نواز در کنار بزرگ‌ترین مزارع زرشک بی‌دانه کشور، به یکی از مقاصد مهم گردشگری استان تبدیل شده است.

معاون گردشگری خراسان جنوبی افزود: آنچه افین را به مقصدی شاخص در گردشگری امیدواری تبدیل کرده، مشاهده جریان دوباره زندگی در بخش‌هایی از بافت تاریخی است که سال‌ها پس از زلزله خالی از سکنه بود و اکنون با مرمت و احیا، به اقامتگاه‌های بوم‌گردی تبدیل شده و بار دیگر حیات اجتماعی در آن‌ها جریان یافته است.

او با اشاره به استقبال گردشگران گفت: یک تور ۲۵ نفره از گردشگران مرکز استان با هدف آشنایی با جاذبه‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی افین از این روستا بازدید کردند و از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از پنج تور گردشگری در قالب تورهای امیدواری به این منطقه اعزام شده است.

عرب در تشریح مفهوم گردشگری امیدواری اظهار کرد: در این نوع گردشگری، بازدید از مناطق آسیب‌دیده از بلایای طبیعی مانند زلزله و سیل، با هدف مشاهده روند بازسازی، احیای بافت‌ها، بازگشت زندگی و زنده‌شدن آداب و رسوم محلی انجام می‌شود؛ روندی که موجب تقویت حس امید و پویایی در بازدیدکنندگان می‌شود.

معاون گردشگری خراسان جنوبی ادامه داد: مرمت و احیای بافت تاریخی، اجرای پایلوت گردشگری مزرعه با محوریت بزرگ‌ترین باغات زرشک بی‌دانه، توسعه صنایع‌دستی، حفظ آداب و رسوم بومی و بهره‌مندی از جاذبه‌های طبیعی منحصربه‌فرد، از مهم‌ترین ظرفیت‌های روستای افین در مسیر جهانی‌شدن به شمار می‌رود.

او با بیان اینکه بافت تاریخی افین در مسیر احیا و بازآفرینی قرار دارد، گفت: تاکنون سه اقامتگاه بوم‌گردی در این روستا ایجاد شده و حداقل دو اقامتگاه دیگر نیز در سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید. همچنین تعداد خانه‌های تاریخی در حال مرمت با هدف سکونت و میزبانی از گردشگران رو به افزایش است.

عرب در پایان با اشاره به طرح انتخاب «بهترین دهکده گردشگری» توسط سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) افزود: این برنامه از سال ۲۰۲۱ با هدف تبدیل گردشگری به محرک توسعه و رفاه روستایی دنبال می‌شود و شاخص‌هایی همچون منابع فرهنگی، پایداری اقتصادی، اجتماعی و محیطی، ظرفیت توسعه گردشگری، حاکمیت محلی و شاخص‌های بهداشت، ایمنی و امنیت، معیار انتخاب روستاهای جهانی گردشگری است.

