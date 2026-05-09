۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۱

برگزاری تورهای «گردشگری امیدواری» در روستای هدف گردشگری افین

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی از برگزاری تورهای «گردشگری امیدواری» در روستای هدف گردشگری افین خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد عرب روز شنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی روستای افین گفت: افین قدیم با سیمای پلکانی و معماری کوهستانی، در زلزله سال ۱۳۷۶ آسیب‌های جدی دید، اما امروز با وجود آثار ارزشمندی همچون مسجد جامع، قلعه تاریخی، حمام‌های قدیمی، آسیاب‌های آبی، مزار چهارگنبد، خانه‌های تاریخی و مناظر طبیعی چشم‌نواز در کنار بزرگ‌ترین مزارع زرشک بی‌دانه کشور، به یکی از مقاصد مهم گردشگری استان تبدیل شده است.

معاون گردشگری خراسان جنوبی افزود: آنچه افین را به مقصدی شاخص در گردشگری امیدواری تبدیل کرده، مشاهده جریان دوباره زندگی در بخش‌هایی از بافت تاریخی است که سال‌ها پس از زلزله خالی از سکنه بود و اکنون با مرمت و احیا، به اقامتگاه‌های بوم‌گردی تبدیل شده و بار دیگر حیات اجتماعی در آن‌ها جریان یافته است.

او با اشاره به استقبال گردشگران گفت: یک تور ۲۵ نفره از گردشگران مرکز استان با هدف آشنایی با جاذبه‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی افین از این روستا بازدید کردند و از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از پنج تور گردشگری در قالب تورهای امیدواری به این منطقه اعزام شده است.

عرب در تشریح مفهوم گردشگری امیدواری اظهار کرد: در این نوع گردشگری، بازدید از مناطق آسیب‌دیده از بلایای طبیعی مانند زلزله و سیل، با هدف مشاهده روند بازسازی، احیای بافت‌ها، بازگشت زندگی و زنده‌شدن آداب و رسوم محلی انجام می‌شود؛ روندی که موجب تقویت حس امید و پویایی در بازدیدکنندگان می‌شود.

معاون گردشگری خراسان جنوبی ادامه داد: مرمت و احیای بافت تاریخی، اجرای پایلوت گردشگری مزرعه با محوریت بزرگ‌ترین باغات زرشک بی‌دانه، توسعه صنایع‌دستی، حفظ آداب و رسوم بومی و بهره‌مندی از جاذبه‌های طبیعی منحصربه‌فرد، از مهم‌ترین ظرفیت‌های روستای افین در مسیر جهانی‌شدن به شمار می‌رود.

او با بیان اینکه بافت تاریخی افین در مسیر احیا و بازآفرینی قرار دارد، گفت: تاکنون سه اقامتگاه بوم‌گردی در این روستا ایجاد شده و حداقل دو اقامتگاه دیگر نیز در سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید. همچنین تعداد خانه‌های تاریخی در حال مرمت با هدف سکونت و میزبانی از گردشگران رو به افزایش است.

عرب در پایان با اشاره به طرح انتخاب «بهترین دهکده گردشگری» توسط سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) افزود: این برنامه از سال ۲۰۲۱ با هدف تبدیل گردشگری به محرک توسعه و رفاه روستایی دنبال می‌شود و شاخص‌هایی همچون منابع فرهنگی، پایداری اقتصادی، اجتماعی و محیطی، ظرفیت توسعه گردشگری، حاکمیت محلی و شاخص‌های بهداشت، ایمنی و امنیت، معیار انتخاب روستاهای جهانی گردشگری است.

سمیه محمدی
دبیر مرضیه امیری

