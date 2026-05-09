به گزارش خبرنگار میراث آریا، رضا یوسفی امروز شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ گفت: در آستانه فرا رسیدن روز ملی حکیم ابوالقاسم فردوسی، ۲۵ اردیبهشت ماه جاری در تلاشیم که برنامه‌هایی در شان حماسه سرای بزرگ ایران و جهان با همیاری هنرمندان استان برگزار کنیم.

مدیر مجموعه فرهنگی‌تاریخی فردوسی افزود: در این برنامه هنری عکاسان بر آن شدند تا در کنار آرامگاه حکیم توس، مجموعه آثار تاریخی شهر تابران توس شامل بنای تاریخی هارونیه، حصار قدیمی شهر تابران، بقایای مسجدمدرسه توس قدیم، ارگ تاریخی، موزه توس، میل تاریخی اخنگان و روستای پاژ زادگاه فردوسی را به تصویر بکشند و بیش از پیش جاذبه‌های شهر تاریخی توس را معرفی کنند.

یوسفی ضمن تقدیر محمد رضا پهلوان و قدیر وقاری شورچه سرپرستان این گروه اظهار کرد: در این برنامه فرصتی دست داد تا جلسه هم اندیشی در خصوص عکاسی از آثار و بناهای تاریخی شهر تابران به‌ویژه آرامگاه فردوسی برگزار و چگونگی برگزاری نمایشگاه‌های عکس مورد تبادل نظر قرار گیرد.

او تصریح کرد: گروه عکاسان خراسان در این تور یک روزه، شهر تابران و حتی روستای پاژ زادگاه فردوسی و میل تاریخی اخنگان را عکاسی کردند.

یوسفی افزود: آرامگاه فردوسی به عنوان قلب تپنده ادب حماسی ایران به روی همگان، به‌ویژه هنرمندان، باز است و در حقیقت اینجا متعلق به مردم است و این مجموعه حضور هنرمندان، پژوهشگران و گروهای ادبی، را در این مجموعه فرهنگی مغتنم و ارزشمند می‌داند.

