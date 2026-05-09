استاندار خراسان رضوی: احیای توس تکلیفی ملی و تاریخی است

‌به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، غلامحسین مظفری امروز شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در جلسه شورای استانی احیای توس که در آرامگاه فردوسی برگزار شد، اظهار کرد: نسبت به اهمیت احیای توس هیچ تردید و بحثی نیست و این یک وظیفه جدی، سنگین و شاید مهم‌ترین وظیفه‌ای است که در این مقطع از تاریخ به عهده ما سپرده شده و باید این فرصت را غنیمت بشماریم.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: خوشبختانه امروز فضای کلی کشور، فضای همراهی با این پروژه است، از طرفی با پیگیری شهرداری و موافقت وزارت کشور، شهرداری منطقه تاریخی توس برای این منطقه مصوب شده و اگر ابلاغ آن انجام نشده، حتماً پیگیری می‌کنیم.

‌او افزود: خود عنوان شهرداری منطقه تاریخی آورده بسیار بالایی دارد و نباید ابلاغ آن معطل بماند، این منطقه ظرفیت بزرگی برای مشهد، استان، کشور و حوزه تمدنی خراسان و همه فارسی‌زبانان است.



مظفری یاد آور شد: ما نباید خودمان را اسیر موضوعات خرد کنیم؛ ۳۶۰ هکتار شهر تاریخی موضوع کوچکی نیست، مشهد با فاصله شهر دوم کشور است و این منطقه تاریخی توس یک ظرفیت بی‌بدیل در کنار آن است.

استاندار خراسان رضوی با تأکید بر سازوکار اجرایی و مدیریتی ادامه داد: در این شورا باید مصوبه بگیریم و بحث‌های کارشناسی و فنی باید در کمیته‌های فنی بررسی شود. استفاده از ماده ۸، توافق با مالکین زمین‌ها و مستثنیات باید مبنا باشد. ما باید لیست دقیق مالکان را داشته باشیم. تجربه افلاک‌نما در نیشابور را داریم؛ زمانی که می‌خواستیم زمین‌های آن را تملک کنیم، ۹۲ مالک داشتیم که زمین به ۱۱ هکتار رسید و بسیاری از مالکان پس از صحبت با ما و تبیین موضوع حتی زمین خود را برای ساخت بخشیدند. نوع مواجهه با مردم و مالکان زمین بسیار مهم است؛ باید برایشان تبیین کنیم که داریم برای خود همین مردم کار می‌کنیم. صرفاً خرید و فروش یا فشار قضایی مدنظر نیست؛ اول توافق، بعد طرح مصوب.



مظفری تصریح کرد: در شرایط اضطرار و جنگ رمضان، در ۸۱ جلسه بیش از ۴۰۰ مصوبه داشتیم که بالای ۹۰ درصد آن اجرا شد؛ منطقه تاریخی توس کمتر از شرایط جنگی برای ما اهمیت ندارد و این یک تکلیف شرعی، ملی و تاریخی است.

‌او با اشاره به الزامات مالی و زمانی پروژه گفت: شروع این پروژه حداقل ۳۰ همت منابع مالی نیاز دارد و باید سازوکار آن را ببینیم، شهرداری منطقه تاریخی توس باید یکی از قدرتمندترین شهرداری‌های کشور باشد و میراث‌فرهنگی نیز باید به توسعه آن کمک کند. عمر مدیریتی ما میانه راه است و حالا که مسئولیت پذیرفته‌ایم، باید با سرعت عمل کنیم.

استاندار خراسان رضوی گفت کرد: تقاضای مشخص من این است که برای ۱۹ تیرماه، ستاد ویژه‌ای برای برگزاری مراسم سالگرد حضور رهبر شهید در آرامگاه فردوسی تشکیل شود و جلسه بعدی شورای احیای توس هم‌زمان با این سالگرد و با حضور تولیت آستان قدس رضوی برگزار شود، حدود دو ماه فرصت داریم تا یک کار همه‌جانبه انجام دهیم. همه اطلاعات، مستندات، مواد قانونی، مسئولیت‌ها و متولیان باید نظام‌مند و مکتوب آماده شود. این جلسه باید نقطه آغاز یک فعالیت همه‌جانبه باشد؛ ما هیچ مخالفی برای احیای توس نداریم، فقط باید برنامه داشته باشیم، زمان را جدی بگیریم و با همت جمعی این تکلیف بزرگ را به سرانجام برسانیم.



‌هم‌چنین سید جواد موسوی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی در این جلسه گفت: هدف از برگزاری این جلسه، بررسی دو موضوع مهم بود؛ نخست بحث تملک زمین باغ مفاخر توس که برای آن در آینده برنامه‌ریزی کرده‌ایم و تمهیدات اولیه نیز با دستور معاونت زیارت دیده شده است و دوم، موضوع ساخت‌وسازها و تملک عرصه‌ تاریخی است.

او با تأکید بر آمادگی طرح‌های اجرایی تصریح کرد: برای باغ مفاخر و مشاهیر، طرح ۳۶ هکتاری آماده شده و مجوزهای لازم نیز اخذ شده است و اعتبار آن پیش‌بینی شده و هر زمان دستور داده شود، امکان آغاز عملیات وجود دارد. پیش‌بینی می‌شود حدود چهار ماه زمان برای بیرون‌آوردن بقایای تاریخی از زیر زمین نیاز باشد و پس از آن، بر اساس ضوابط و قوانین مرمتی و سامان‌دهی انجام شود تا این فضاها به یادمان‌های گردشگری و فرهنگی تبدیل شوند.

موسوی یاد آور شد: البته در این مسیر، موضوع مالکیت و حقوق مردم مطرح است و لازم است با همراهی دستگاه‌های متولی، از جمله دادگستری و نیروی انتظامی، پیش از هر اقدام اجرایی، تکلیف مالکیت‌ها به‌صورت شفاف مشخص شود.



در این جلسه حجت‌الاسلام علی عسکری معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی، علیرضا قامتی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی، محمدعلی نبی‌پور معاون سیاسی اجتماعی استانداری خراسان رضوی، امیرالله شمقدری، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی، سید حسن حسینی معاون استاندار و فرماندار مشهد، وحید داعی مدیر کل راه و شهرسازی استان و معاونان، مجید طهوریان عسکری رئیس کمیسیون توس شورای اسلامی شهر مشهد، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیر کل دفتر فنی استانداری، مدیر کل فرهنگی استانداری، محمدرضا قلندر شریف شهردار مشهد و جواد کیانی معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد، مهدی خداشناس شهردار منطقه ۱۲ مشهد، نماینده آستان قدس رضوی و تعدادی دیگر از مدیران کل نیز حضور داشتند.

غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی پس از حضور در آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی و ادای احترام به این حماسه‌سرای ایرانی در جلسه شورای استانی احیای توس شرکت و سپس از مقبره‌های زنده‌یاد «مهدی اخوان ثالث» و استاد «محمدرضا شجریان» بازدید کرد.

