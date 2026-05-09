به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی‌اصغر شالبافیان روز شنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه جاری در بازدید از مجموعه طبیعت‌محور اکوتوریسم دوپلان شهرستان کیار چهارمحال و بختیاری گفت: توسعه گردشگری آبی مانند رفتینگ، بانجی‌جامپینگ و زیپ‌لاین از برنامه‌های حوزه گردشگری در چهارمحال و بختیاری است.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: چهارمحال و بختیاری با توجه به برخورداری از منابع آبی فراوان زمینه مناسبی برای توسعه گردشگری آبی دارد.

