به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی‌اصغر شالبافیان روز شنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه جاری در بازدید از مجموعه دالان بهشت گهرو در شهرستان کیار چهارمحال و بختیاری گفت: رفع مشکلات مرتبط با زیرساخت‌های گردشگری این مجموعه از جمله آب آشامیدنی پایدار با سرعت پی‌گیری و عملیاتی می‌شود.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: تقویت زیرساخت‌های گردشگری در مجموعه‌های گردشگری باعث افزایش جذب گردشگران، اشتغال‌زایی،رونق اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری می‌شود.

شالبافیان تصریح کرد: در این راستا نیازهای مرتبط با تقویت زیرساخت‌های گردشگری مجموعه دالان بهشت گهرو در شهرستان کیار شناسایی و برای رفع آن‌ها برنامه‌ریزی می‌شود.

