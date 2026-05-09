به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی‌اصغر شالبافیان روز شنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه جاری در بازدید از هتل‌آپارتمان ده‌چشمه در شهرستان فارسان چهارمحال و بختیاری گفت: رفع مشکلات مرتبط با زیرساخت‌های گردشگری این مجموعه از جمله تامین برق با اولویت پی‌گیری و عملیاتی می‌شود.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: تسریع در روند تکمیل و بهره‌برداری از هتل‌آپارتمان ده‌چشمه فارسان باعث افزایش جذب گردشگران، اشتغال‌زایی،رونق اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری خواهد شد.

شالبافیان تصریح کرد: حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به‌منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌های مرتبط با گردشگری در اولویت برنامه‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قرار دارد.

