بهگزارش خبرنگار میراثآریا، علیاصغر شالبافیان روز شنبه ۱۹ اردیبهشتماه جاری در بازدید از هتلآپارتمان دهچشمه در شهرستان فارسان چهارمحال و بختیاری گفت: رفع مشکلات مرتبط با زیرساختهای گردشگری این مجموعه از جمله تامین برق با اولویت پیگیری و عملیاتی میشود.
رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی افزود: تسریع در روند تکمیل و بهرهبرداری از هتلآپارتمان دهچشمه فارسان باعث افزایش جذب گردشگران، اشتغالزایی،رونق اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری خواهد شد.
شالبافیان تصریح کرد: حمایت از سرمایهگذاران بخش خصوصی بهمنظور سرمایهگذاری در طرحهای مرتبط با گردشگری در اولویت برنامههای وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی قرار دارد.
