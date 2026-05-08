به گزارش خبرنگار میراثآریا، سعید شاهرخی گفت: تولید آثار هنری زمانی به توسعه و پایایی اقتصادی منتهی میشود که بتواند به زبان بازار ترجمه شود و هنرمندان بتوانند محصولات خود را بهدرستی در پلتفرمهای معتبر عرضه کنند. در این کارگاه با همکاری دیجیکالا، تلاش میکنیم تا با ارائه آموزشهای کاربردی، هنرمندان را با اصول بازاریابی، برندسازی، و بهویژه نحوه ثبت و عرضه محصولات در پلتفرمهای فروش آنلاین آشنا کنیم.
معاون صنایعدستی استان تهران بیان کرد: حمایت از تولیدکنندگان خرد، توسعه بازارهای داخلی و صادرات صنایعدستی بخشی از برنامههای ما برای توانمندسازی هنرمندان است و برگزاری چنین کارگاههایی با همکاری مجموعههای توانمندی چون دیجیکالا، به تداوم این مسیر و افزایش فروش آثار هنری کمک شایانی خواهد کرد.
او اظهار کرد: با هدف حمایت از هنرمندان و فعالان صنایعدستی در مسیر ورود به بازارهای جدید و آشنایی با پلتفرمهای فروش آنلاین، این کارگاه آموزشی در روزهای سهشنبه و چهارشنبه، ۲۲ و ۲۳ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸ تا ۱۴ در موزه فرش تهران برگزار میشود.
شاهرخی در پایان از تمامی هنرمندان، فعالان صنایعدستی و علاقهمندان دعوت کرد تا با حضور در این کارگاه، ضمن بهرهمندی از تجربیات اساتید و کارشناسان، از آموزشهای تخصصی دیجیکالا در زمینه حضور در پلتفرمهای فروش آنلاین نیز بهرهمند شده و شبکه ارتباطی خود را در حوزه بازار هنر گسترش دهند.
انتهای پیام/
نظر شما