به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی‌اصغر شالبافیان روز شنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه جاری در بازدید از طرح گردشگری سه‌راهی منظریه شهرکرد گفت: این طرح گردشگری با سرمایه‌گذاری ۳۵ هزار میلیارد ریال از سوی بخش خصوصی اجرا خواهد شد.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: این مجتمع با مساحت ۱۰۰ هزار و ۷۹۸ متر مربع و زیربنای ساخت ۷۹ هزار و ۵۱۵ متر مربع، دارای ظرفیت اسمی ۱۰۵ هزار و ۳۰۰ تخت اقامتی در سال خواهد بود.

شالبافیان تصریح کرد: با تکمیل و بهره‌برداری از این طرح گردشگری برای ۸۰۰ نفر اشتغال‌زایی می‌شود که از این تعداد، ۳۰۰ نفر به‌صورت مستقیم و ۵۰۰ نفر به‌صورت غیرمستقیم مشغول به کار خواهند شد.

