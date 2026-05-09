۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۵:۴۹

طرح مجتمع گردشگری شهرکیان به رونق گردشگری چهارمحال و بختیاری کمک می‌کند

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: طرح مجتمع گردشگری شهرکیان شهرستان شهرکرد به رونق گردشگری چهارمحال و بختیاری کمک خواهد کرد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی‌اصغر شالبافیان روز شنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه جاری در بازدید از طرح مجتمع گردشگری شهرکیان شهرستان شهرکرد گفت: این طرح گردشگری نقش مستقیم در رونق گردشگری و اقتصادی چهارمحال و بختیاری دارد.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: این مجتمع پس از راه‌اندازی باعث اشتغال‌زایی، کاهش نرخ بیکاری و رونق اقتصادی در منطقه خواهد شد.

شالبافیان تصریح کرد: تقویت زیرساخت‌های گردشگری در مناطق مختلف کشور از جمله چهارمحال و بختیاری در اولویت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قرار دارد.

