بهگزارش خبرنگار میراثآریا، علیاصغر شالبافیان روز شنبه ۱۹ اردیبهشتماه جاری در بازدید از طرح مجتمع گردشگری شهرکیان شهرستان شهرکرد گفت: این طرح گردشگری نقش مستقیم در رونق گردشگری و اقتصادی چهارمحال و بختیاری دارد.
رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی افزود: این مجتمع پس از راهاندازی باعث اشتغالزایی، کاهش نرخ بیکاری و رونق اقتصادی در منطقه خواهد شد.
شالبافیان تصریح کرد: تقویت زیرساختهای گردشگری در مناطق مختلف کشور از جمله چهارمحال و بختیاری در اولویت وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی قرار دارد.
