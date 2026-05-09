بهگزارش خبرنگار میراثآریا، علیاصغر شالبافیان روز شنبه ۱۹ اردیبهشتماه جاری در بازدید از طرح اردوگاه گردشگری هفشجان شهرستان شهرکرد گفت: برای تسریع در روند تکمیل این طرح گردشگری اقدامات لازم در دستور کار قرار میگیرد.
رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی افزود: این اردوگاه پس از راهاندازی وضعیت اشتغالزایی، کاهش نرخ بیکاری و رونق اقتصادی در منطقه را متحول خواهد کد.
شالبافیان تصریح کرد: تقویت زیرساختهای گردشگری در مناطق مختلف کشور از جمله چهارمحال و بختیاری در اولویت وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی قرار دارد.
