به گزارش خبرنگار میراثآریا، محمد رکنی اظهار کرد: در راستای ارتقای سطح دانش تخصصی، توانمندسازی نیروی انسانی و به روزرسانی مهارتهای حرفهای فعالان حوزه گردشگری دوره آموزشی آشنایی با مدیریت و بهرهبرداری اقامتگاههای بومگردی خراسان رضوی در روز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه جاری در روستای ریاب شهرستان گناباد برگزار میشود.
معاون گردشگری اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی ادامه داد: این دوره آموزشی توسط موسسه آموزشی بوژان تجارت کیش به عنوان مجری، با دعوت و هماهنگی جامعه حرفهای اقامتگاههای بومگردیهای استان و حمایت فرمانداری و دهیاری روستای هدف گردشگری ریاب و دیگر دستگاههای اجرایی مرتبط برگزار میشود. استاد رجبعلی لباف خانیکی، استاد ابوالحسن دلشاد و اکبر قلی زاده در این دوره آموزشی سخنرانی خواهند داشت.
او با اشاره به اهمیت آموزش مدیران و بهرهبرداران اقامتگاههای بومگردی اظهار کرد: استان خراسان رضوی بیش از ۲۳۰ اقامتگاه بومگردی دارد و با توجه به ظرفیتها و استقبال مردم تعداد آن ها روز به روز در حال افزایش است.
رکنی گفت: آموزش میتواند مسیر توسعه این واحدهای اقامتی را هموار و به رشد آنها کمک کند.
معاون گردشگری اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی با اشاره به اینکه دوره آموزشی آشنایی با مدیریت و بهرهبرداری اقامتگاههای بومگردی استان در روستای هدف گردشگری ریاب، کاندیدای ثبت بهترین روستای جهانی گردشگری برگزار میشود، یاد آور شد: روستای ریاب دارای بافت تاریخی ارزشمند است و ظرفیتهای گردشگری و میراث خاص دارد که باعث شده این روستا به عنوان کاندیدای ثبت بهترین روستای جهانی گردشگری مطرح شود.
او افزود: روستای ریاب علاوه بر ویژگیهای کالبدی، به لحاظ اجتماعی و فرهنگی نیز دارای وجه تمایز است، در این روستا مردم در احیای بافت تاریخی و ایجاد مراکز پذیرایی، اقامتی و گردشگری مشارکت بینظیری دارند.
رکنی به عزم مسئولان شهرستان گناباد برای ثبت جهانی روستای هدف گردشگری ریاب تصریح کرد: شورای راهبردی برای مدیریت مسائل مرتبط با این موضوع تشکیل شده و وظایف هر دستگاهی مشخص شده تا با مشارکت و همراهی همه دستگاهها این مهم به سرانجام برسد.
روستای هدف گردشگری ریاب در ۳ کیلومتری غرب شهر گناباد قرار دارد و فاصله اندکی با قنات جهانی قصبه گناباد دارد. این روستا به عنوان یکی از هشت روستای منتخب، در فهرست بهترین روستاهای جهانی هدف گردشگری سال جاری میلادی قرار گرفته است.
