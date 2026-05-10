به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد رکنی اظهار کرد: در راستای ارتقای سطح دانش تخصصی، توانمندسازی نیروی انسانی و به روزرسانی مهارت‌های حرفه‌ای فعالان حوزه گردشگری دوره آموزشی آشنایی با مدیریت و بهره‌برداری اقامتگاه‌های بوم‌گردی‌ خراسان رضوی در روز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه جاری در روستای ریاب شهرستان گناباد برگزار می‌شود.

معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی ادامه داد: این دوره آموزشی توسط موسسه آموزشی بوژان تجارت کیش به عنوان مجری، با دعوت و هماهنگی جامعه حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی‌های استان و حمایت فرمانداری و دهیاری روستای هدف گردشگری ریاب و دیگر دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار می‌شود. استاد رجبعلی لباف خانیکی، استاد ابوالحسن دلشاد و اکبر قلی زاده در این دوره آموزشی سخنرانی خواهند داشت.

او با اشاره به اهمیت آموزش مدیران و بهره‌برداران اقامتگاه‌های بوم‌گردی اظهار کرد: استان خراسان رضوی بیش از ۲۳۰ اقامتگاه بوم‌گردی دارد و با توجه به ظرفیت‌ها و استقبال مردم تعداد آن ‌ها روز به روز در حال افزایش است.

رکنی گفت: آموزش می‌تواند مسیر توسعه این واحدهای اقامتی را هموار و به رشد آن‌ها کمک کند.

معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی با اشاره به این‌که دوره آموزشی آشنایی با مدیریت و بهره‌برداری اقامتگاه‌های بوم‌گردی‌ استان در روستای هدف گردشگری ریاب، کاندیدای ثبت بهترین روستای جهانی گردشگری برگزار می‌شود، یاد آور شد: روستای ریاب دارای بافت تاریخی ارزشمند است و ظرفیت‌های گردشگری و میراث خاص دارد که باعث شده این روستا به عنوان کاندیدای ثبت بهترین روستای جهانی گردشگری مطرح شود.

او افزود: روستای ریاب علاوه بر ویژگی‌های کالبدی، به لحاظ اجتماعی و فرهنگی نیز دارای وجه تمایز است، در این روستا مردم در احیای بافت تاریخی و ایجاد مراکز پذیرایی، اقامتی و گردشگری مشارکت بی‌نظیری دارند.

رکنی به عزم مسئولان شهرستان گناباد برای ثبت جهانی روستای هدف گردشگری ریاب تصریح کرد: شورای راهبردی برای مدیریت مسائل مرتبط با این موضوع تشکیل شده و وظایف هر دستگاهی مشخص شده تا با مشارکت و همراهی همه دستگاه‌ها این مهم به سرانجام برسد.

روستای هدف گردشگری ریاب در ۳ کیلومتری غرب شهر گناباد قرار دارد و فاصله اندکی با قنات جهانی قصبه گناباد دارد. این روستا به عنوان یکی از هشت روستای منتخب، در فهرست بهترین روستاهای جهانی هدف گردشگری سال جاری میلادی قرار گرفته است.

انتهای پیام/