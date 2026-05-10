بهگزارش خبرنگار میراث آریا، واحد جولایی اظهار کرد: گوردخمه تاریخی فقرقا برای نخستین بار در راستای حفاظت از آثار تاریخی مهاباد مورد آسیبشناسی مرمتی قرار گرفت.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مهاباد افزود: در راستای حفاظت از گنجینههای تاریخی مهاباد، این اداره اقدام به آسیبشناسی مرمتی اثر ملی و فاخر فقرقا کرده است.
او ادامه داد: در این اقدام، ضمن بررسی آخرین وضعیت ایستایی این بنای تاریخی، تهدیدها و آسیبهای کنونی و همچنین آسیبهای احتمالی آتی مورد بررسی و مستندنگاری قرار گرفت و هدف از اجرای این طرح، پیگیری برای تامین اعتبار لازم جهت حفاظت و ساماندهی این اثر تاریخی ارزشمند است.
جولایی با بیان اینکه این بنا تاریخی در ۲ کیلومتری شمال شرقی شهر مهاباد، در دامنه کوه فقرقا واقع شده است، اضافه کرد: این اثر در ۲۷ اسفند ماه ۱۳۸۶ با شماره ثبت ۲۲۵۳۴ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
