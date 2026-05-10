به گزارش خبرنگار میراثآریا، سعید شاهرخی گفت: در راستای تحقق اهداف توسعهمحور ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و با استناد به جزء (۱) بند (الف) ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، فرآیند شکلگیری و ساماندهی تشکل حرفهای صنایعدستی استان تهران در دستور کار قرار گرفته است.
معاون صنایعدستی استان تهران افزود: در اجرای بند ۸ دستورالعمل اجرایی مربوط به ساماندهی و تقویت تشکلهای حرفهای، از هنرمندان، فعالان و کنشگران حوزه صنایعدستی و هنرهای سنتی استان تهران دعوت میشود با تکمیل پرسشنامه مربوطه، در این مسیر مشارکت کنند.
او تأکید کرد: ایجاد تشکل حرفهای صنایعدستی میتواند زمینهساز انسجامبخشی، همافزایی، پیگیری مطالبات صنفی، ارتقای ظرفیتهای حرفهای و توسعه هرچه بیشتر صنایعدستی استان تهران باشد.
شاهرخی از فعالان این حوزه خواست برای مشارکت در این طرح، از طریق لینک زیر نسبت به تکمیل پرسشنامه اقدام کنند:
https://survey.porsline.ir/s/UeE9y78v
