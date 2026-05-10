۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۷

دعوت از هنرمندان صنایع‌دستی تهران برای مشارکت در تشکیل تشکل حرفه‌ای استان

معاون صنایع‌دستی استان تهران از آغاز فرآیند سامان‌دهی و تشکیل تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی استان خبر داد و از هنرمندان، صنعتگران و فعالان این حوزه دعوت کرد با تکمیل پرسشنامه اعلام‌شده، در مسیر شکل‌گیری این تشکل مشارکت کنند.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سعید شاهرخی گفت: در راستای تحقق اهداف توسعه‌محور اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و با استناد به جزء (۱) بند (الف) ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، فرآیند شکل‌گیری و سامان‌دهی تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی استان تهران در دستور کار قرار گرفته است.

معاون صنایع‌دستی استان تهران افزود: در اجرای بند ۸ دستورالعمل اجرایی مربوط به سامان‌دهی و تقویت تشکل‌های حرفه‌ای، از هنرمندان، فعالان و کنشگران حوزه صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان تهران دعوت می‌شود با تکمیل پرسشنامه مربوطه، در این مسیر مشارکت کنند.

او تأکید کرد: ایجاد تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی می‌تواند زمینه‌ساز انسجام‌بخشی، هم‌افزایی، پیگیری مطالبات صنفی، ارتقای ظرفیت‌های حرفه‌ای و توسعه هرچه بیشتر صنایع‌دستی استان تهران باشد.

شاهرخی از فعالان این حوزه خواست برای مشارکت در این طرح، از طریق لینک زیر نسبت به تکمیل پرسشنامه اقدام کنند:

https://survey.porsline.ir/s/UeE9y78v

کد خبر 1405022001345
وجیهه قاسمی
دبیر مریم قربانی‌نیا

