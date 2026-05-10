به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، غلامحسین مظفری امروز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در جریان سفر به شهرستان تربت‌حیدریه، با حضور در محل پروژه بازسازی کاروانسرای رباط کامه، در جریان آخرین وضعیت مرمت، احیا و بهره‌برداری از این بنای تاریخی قرار گرفت.

استاندار خراسان رضوی در این بازدید، ضمن بررسی روند اجرایی پروژه، بر اهمیت حفظ و احیای بناهای تاریخی به‌عنوان بخشی از هویت فرهنگی و تاریخی استان تأکید کرد.

علی محمدی رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان تربت حیدریه در این بازدید گفت: کاروانسرای رباط کامه که قدمت آن به دوره قاجاریه بازمی‌گردد، از جمله آثار تاریخی و ارزشمند منطقه به شمار می‌رود که عملیات بازسازی و احیای آن با هدف صیانت از میراث فرهنگی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های گردشگری در حال انجام است.

در این بازدید، رضا جمشیدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی و مجتبی شجاعی، معاون استاندار و فرماندار ویژه تربت‌حیدریه و علی اصغر پاکدل رئیس اداره سرمایه‌گذاری معاونت گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی نیز حضور داشتند.

