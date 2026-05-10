به گزارش خبرنگار میراثآریا،علی طلوعی در بازدید روز سهشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵،در بازدید از روند احداث پروژه هتل در ضلع شمالی حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) با اشاره به ظرفیت بالای زیارتی شهرستان ری گفت: توسعه زیرساختهای اقامتی یکی از نیازهای اساسی شهرری است و با توجه به حضور گسترده زائران، ایجاد هتل و مراکز اقامتی مناسب نقش مهمی در توسعه گردشگری این منطقه دارد.
مشاور وزیر و مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان تهران، اظهار کرد: وجود هتل و مراکز اقامتی مناسب موجب میشود زائران و گردشگران زمان بیشتری در شهرستان ری اقامت داشته باشند که این مسئله میتواند به رونق اقتصادی و توسعه خدمات گردشگری منجر شود.
او با بیان اینکه این مجموعه نزدیکترین واحد اقامتی به حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) خواهد بود، تصریح کرد: این مرکز اقامتی از ظرفیت بالایی برای اسکان زائران برخوردار است و قطعاً پس از بهرهبرداری مورد استقبال قرار خواهد گرفت.
طلوعی همچنین بر ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی برای تکمیل این پروژه تأکید کرد و گفت: انتظار داریم مدیران شهرستان با همکاری نهادهای مرتبط از جمله شهرداری، سازمان آتشنشانی و سایر دستگاههای خدماترسان، زمینه رفع موانع احتمالی و تسریع در روند تکمیل این پروژه را فراهم کنند.
دراین بازدید حسین الهبداشتی معاون توسعه مدیریت، علی رئیسی مشاور اجرایی و مدیر اداره هماهنگی امور شهرستانها و محسن سعادتی رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان ری، طلوعی را همراهی کردند.
در ادامه، داود یوسفی سرمایهگذار پروژه گزارشی از روند اجرایی این طرح ارائه کرد و گفت: این پروژه در ۶ طبقه شامل ۲ طبقه زیرزمین و ۴ طبقه روی زمین در حال احداث است و پس از بهرهبرداری دارای ۵۰ اتاق و ظرفیت ۳۰۰ تخت اقامتی خواهد بود.
