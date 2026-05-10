به گزارش خبرنگار میراثآریا، غلامحسین مظفری امروز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در بازدید از مراحل مرمت و احیای کاروانسرای تاریخی کامه تربت حیدریه اظهار کرد: مرمت و احیای بناهای تاریخی واقع در محورهای بین راهی، علاوه بر جلوگیری از تخریب این آثار ارزشمند باعث ارائه خدمات شایسته به مسافران و گردشگران و زائران نیز میشود.
استاندار خراسان رضوی در ادامه بازدید از مجموعه فرهنگی تاریخی قطبالدین حیدر تصریح کرد: توجه به نماسازی سنتی بناهای حریم آثار تاریخی و محدوده بافت تاریخی باید در اولویت شهرداری ها قرار گیرد.
او در ادامه سفر به تربت حیدریه و در نشست با فعالان اقتصادی این شهرستان اظهار کرد: ایجاد بازارچههای صنایع دستی و سوغات در مبادی ورودی شهرستانهای بزرگ باید در اولویت برنامههای مدیریت شهری قرار گیرد.
استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: ایجاد بازارچههای صنایعدستی علاوه بر ایجاد اشتغالزایی باعث زیباسازی ورودی شهرها خواهد شد.
