۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۶:۵۳

قدردانی استاندار خراسان رضوی از اقدامات ارزشمند اداره کل میراث‌فرهنگی استان برای مرمت و احیای بناهای تاریخی و رونق صنایع‌دستی

استاندار خراسان رضوی طی بازدید از مراحل مرمت و احیای کاروانسرای تاریخی کامه تربت حیدریه از نگاه ویژه اداره کل میراث‌فرهنگی استان برای مرمت و کاربری گردشگری به بناهای تاریخی قدردانی کرد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، غلامحسین مظفری امروز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در بازدید از مراحل مرمت و احیای کاروانسرای تاریخی کامه تربت حیدریه اظهار کرد: مرمت و احیای بناهای تاریخی واقع در محورهای بین راهی، علاوه بر جلوگیری از تخریب این آثار ارزشمند باعث ارائه خدمات شایسته به مسافران و گردشگران و زائران نیز می‌شود.

استاندار خراسان رضوی در ادامه بازدید از مجموعه فرهنگی تاریخی قطب‌الدین حیدر تصریح کرد: توجه به نماسازی سنتی بناهای حریم آثار تاریخی و محدوده بافت تاریخی باید در اولویت شهرداری ها قرار گیرد.

او در ادامه سفر به تربت حیدریه و در نشست با فعالان اقتصادی این شهرستان اظهار کرد: ایجاد بازارچه‌های صنایع دستی و سوغات در مبادی ورودی شهرستان‌های بزرگ باید در اولویت برنامه‌های مدیریت شهری  قرار گیرد.

استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: ایجاد بازارچه‌های صنایع‌دستی علاوه بر ایجاد اشتغال‌زایی باعث زیباسازی ورودی شهرها خواهد شد.

