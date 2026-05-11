به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا تاجیک گفت: به مناسبت روز جهانی صلیب سرخ و هلال‌احمر، با همکاری این اداره، جمعی از داوطلبان و اعضای جوانان هلال‌احمر شهرستان ورامین با سرپرستی حامد مهرپویان در دومین دور از تورهای ورامین‌گردی خود از بنای تاریخی و مذهبی مسجد جامع این شهر بازدید کردند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین بیان کرد: در این تور گردشگری، شرکت‌کنندگان از بخش‌های مختلف مسجد جامع همچون شبستان، گنبدخانه و محراب، ایوان‌ها و حیاط مرکزی بازدید کردند و با جایگاه این اثر تاریخی به عنوان نماد دشت ورامین و یکی از شاخص‌ترین جاذبه‌های گردشگری استان تهران آشنا شدند.

او اظهار کرد: در جریان این بازدید، توضیحات کارشناسی درباره تاریخچه و دوره تاریخی بنا، سال ساخت، نقشه معماری، هنرهای ایرانی و اسلامی و مصالح به‌کاررفته در بنا از سوی کارشناسان این اداره ارائه شد تا شرکت‌کنندگان شناخت دقیق‌تری از ارزش‌های تاریخی و فرهنگی این اثر به دست آورند.

تاجیک افزود: معرفی ظرفیت‌های میراث‌فرهنگی شهرستان ورامین برای نسل جوان در قالب این تورها، زمینه آشنایی بیشتر آنان با تاریخ و تمدن کهن دشت ورامین را فراهم می‌کند و این اداره بر تداوم برگزاری چنین برنامه‌هایی برای تقویت هویت فرهنگی و تاریخی منطقه تأکید دارد.

