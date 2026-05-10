به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا تاجیک گفت: آشنایی مردم با تاریخ، جغرافیا و فرهنگ هر منطقه نقش اثرگذاری در رونق گردشگری دارد و در این راستا رسانه‌ها در ایجاد این آشنایی و توسعه منطقه‌ای نقشی بی‌بدیل و اثرگذار ایفا می‌کنند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین بیان کرد: ظرفیت‌های بالقوه گردشگری شهرستان ورامین منجر به توجه سرمایه‌گذاران بومی و حتی ملی به این شهرستان و توسعه زیرساخت‌های گردشگری شهری و روستایی شده است.

او اظهار کرد: با توجه به اقدامات انجام‌ شده و پروژه‌های در دست احداث در سه حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، شهرستان ورامین آینده درخشانی در حوزه گردشگری خواهد داشت.

تاجیک افزود: در دیدار با مدیران خبرگزاری تسنیم، بر لزوم همکاری رسانه‌ها با دستگاه‌های اجرایی برای معرفی بیشتر ظرفیت‌های فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان تأکید شد. در پایان این دیدار، از حضور و همکاری مدیران و خبرنگاران تسنیم با اهدای المان یادبود برج مقبره تاریخی و مذهبی علاءالدوله قدردانی شد.

انتهای پیام/