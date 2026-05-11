حضور پرشور صنعتگران سیستانی در اجتماعات مردمی

به گزارش خبرنگار میراث آریا، صادق میرحسینی روز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه اظهار کرد: زنان و مردان صنعتگر و پرسنل این اداره همگام و همراه با سایر شهروندان به منظور حمایت از نیروهای مقتدر مسلح کشور و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی و خونخواهی قائد شهید امت و دیگر شهدای جنگ رمضان، هر شب به خیابان آمده و تکلیف خود در این زمینه ادا می‌کنند.

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زابل افزود: این حضور صنعتگران که همراه با بصیرت و آگاهی صنعتگران است از روزهای آغازین جنگ تحمیلی سوم آغاز شده و خانواده بزرگ میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زابل به صورت خانوادگی در این اجتماعات مردمی شرکت می‌کنند و این روند تا پیروزی نهایی رزمندگان مقتدر کشور ادامه خواهد داشت.

شایان ذکر است نظیر این حضور پرشور صنعتگران در تمامی شهرستان‌های استان نیز در حال انجام است.

