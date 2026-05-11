بهگزارش خبرنگار میراث آریا، ابراهیم فرامرزی از اجرای مجموعهای گسترده از طرحهای عمرانی، رفاهی، تفریحی و ورزشی در این مجموعه خبر داد و گفت: دهکده ساحلی تفریحی چیچست با انجام اقدامات متنوع زیرساختی و خدماتی، آماده استقبال شایسته از شهروندان و گردشگران است.
مدیر دهکده ساحلی تفریحی چیچست ارومیه با اشاره به مهمترین اقدامات انجامشده در این مجموعه اظهار کرد: تعمیر، راهاندازی و ایجاد محوطه آبنما به همراه نورپردازی حوضچههای سنتی، از جمله پروژههایی است که با هدف افزایش زیبایی بصری و ارتقای فضای گردشگری مجموعه اجرا شده است.
او گفت: همچنین آسیاب سنتی مجموعه نیز تعمیر، راهاندازی و نورپردازی شده تا بهعنوان یکی از جاذبههای سنتی و فرهنگی چیچست، جلوهای ویژه به محیط ببخشد.
فرامرزی افزود: در راستای بهبود کیفیت فضای عمومی و رفاه بازدیدکنندگان، سیستم مهپاش همراه با نورپردازی در بخشهایی از مجموعه ایجاد شده و عملیات رنگآمیزی محوطه، محوطهسازی و آسفالتریزی نیز به انجام رسیده است.
مدیر دهکده ساحلی تفریحی چیچست ارومیه با اشاره به توسعه امکانات تفریحی این مجموعه تصریح کرد: تجهیزات مدرن بازی کودکان و بزرگسالان، از جمله چرخ و فلک، پیست رالی و سایر امکانات تفریحی، آماده بهرهبرداری و استقبال از خانوادهها، شهروندان و گردشگران است.
او از اخذ مجوز عالی استاندارد شهربازی پس از سالها خبر داد و گفت: چرخ و فلک کاملاً گالوانیزه ساخت کشور ایتالیا نیز راهاندازی شده و استانداردهای لازم برای بهرهبرداری آن اخذ شده است که این موضوع نقش مهمی در ارتقای ایمنی و کیفیت خدمات مجموعه دارد.
فرامرزی همچنین از تعمیر و راهاندازی ماشینهای کارتینگ چیچست و نیز آمادهسازی پیست کارتینگ خبر داد و گفت: ماشینهای برقی شهربازی نیز تعمیر و راهاندازی شدهاند تا تنوع بیشتری در خدمات تفریحی مجموعه برای بازدیدکنندگان فراهم شود.
مدیر دهکده ساحلی تفریحی چیچست ارومیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توسعه فضاهای ورزشی مجموعه اظهار کرد: محوطه والیبال ساحلی در دهکده ایجاد شده و همچنین ۴ زمین والیبال نیز برای استفاده علاقهمندان آمادهسازی شده است. علاوه بر این، فضای اسبسواری و آموزش اسبسواری نیز در مجموعه ایجاد شده تا ظرفیتهای ورزشی و تفریحی چیچست بیش از گذشته توسعه یابد.
او خاطرنشان کرد: بوفه غذاهای سنتی شیشهای در جلوی آبشار نیز تعمیر و راهاندازی شده تا خدمات رفاهی و پذیرایی به شکل مناسبتری به مهمانان و گردشگران ارائه شود.
فرامرزی در پایان با اشاره به اقدامات عمرانی انجامشده برای تسهیل تردد افزود: آسفالتریزی محوطه چیچست و همچنین ایجاد راه برگشت خروجی از داخل روستا به راه اصلی، از دیگر پروژههای مهمی است که با هدف بهبود دسترسی، روانسازی تردد و افزایش رضایتمندی مراجعان اجرایی شده است.
مدیر دهکده ساحلی تفریحی چیچست ارومیه از آمادگی هتل و سوئیتهای دهکده چیچست برای میزبانی از گردشگران خبر داد و تأکید کرد: با مجموعه این اقدامات، دهکده ساحلی تفریحی چیچست اکنون با آمادگی کامل در مسیر ارائه خدمات بهتر و جذب بیشتر گردشگران قرار دارد.
