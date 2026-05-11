به‌گزارش میراث آریا، بیتا احمدیان از آغاز رویکردی نوین با عنوان گردشگری کشاورزی روستایی در استان از سال ۱۴۰۴ خبر داد و اظهار کرد: این طرح با هدف مدیریت بحران آب در روستاها، افزایش درآمدزایی روستاییان و فراهم آوردن فضایی آرامش‌بخش برای شهرنشینان در دوران بحران‌های اجتماعی، توسط مدیریت هماهنگی ترویج جهاد کشاورزی استان کلید خورده است.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی آذربایجان‌غربی افزود: فاز اول این پروژه به صورت پایلوت در شهرستان‌های ارومیه و میاندوآب با شناسایی پتانسیل‌های موجود آغاز شده است و در این مرحله، آموزش‌هایی تخصصی برای توانمندسازی جامعه زنان روستایی درگیر در این طرح ارائه شده که این آموزش‌ها با بهره‌گیری از سه استاد مطرح در حوزه گردشگری کشاورزی و روستایی و با برنامه‌ریزی برای دو بازدید از نمونه‌های موفق، دنبال شد.

او ادامه داد: با توجه به افزایش تمایل جامعه به حضور در روستاها در سال جاری به دلیل شرایط جدید اجتماعی، واحد امور زنان روستایی مدیریت هماهنگی ترویج سازمان، با همکاری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، قصد دارد آموزش‌های هدفمندتری را در مناطق دارای پتانسیل گردشگری و داوطلب ارائه کند.

احمدیان گفت: طرح گردشگری کشاورزی و روستایی که هدف آن، تقویت اقتصاد روستایی، مدیریت بهینه منابع آب، و افزایش نقش زنان در فرآیند توسعه است ،در حالی اجرا می شود که چالش‌هایی نظیر بحران آب، کاهش بهره‌وری کشاورزی و مهاجرت گسترده به شهرها، حیات اقتصادی و اجتماعی روستاها را تهدید می‌کند، توسعه مدل‌های نوین اقتصادی و اجتماعی به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی آذربایجان‌غربی افزود: گردشگری کشاورزی، به‌عنوان یکی از ابزارهای خلاقانه توسعه پایدار، فرصتی فراهم می‌کند تا کشاورزان و زنان روستایی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های زمین، طبیعت و فرهنگ بومی، به کسب درآمدی پایدار و مکمل دست یابند.

