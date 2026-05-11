به گزارش خبرنگار میراثآریا، جواد بلبلی امروز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: قبل از بازدید اعضای شورای اداری شهرستان فریمان از پایگاه ملی میراثفرهنگی سنگبست، نشستی با حضور مسئولان شهرستان و فعالان محلی گردشگری در خانهمسافر ارسلان جاذب برگزار شد و در آن مهمترین مسائل و چالشهای توسعه گردشگری روستای سنگبست، از جمله زیرساختهای مورد نیاز برای جذب گردشگران و ظرفیتهای موجود منطقه مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی فریمان تصریح کرد: سنگ بست تنها شهر بازمانده از دوران غزنوی در ایران کنونی است، بقایای شهر قدیمی سنگ بست با پلانی مستطیل شکل است و در این محوطه باستانی بقایایی شامل کاروانسرا، حمام، مسجد، بازار، مقبره ارسلان و دیگر بناهای تاریخی شهر تاریخی سنگ بست وجود است.
او با بیان این که مقبره ارسلان از آثاری است که در سنگ بست قرار دارد، گفت: ارسلان جاذب والی طوس در دوران غزنویان بوده است که بر اساس برخی پژوهشها مقبره ارسلان جاذب یکی از آثاری بوده که در حمله مغول تخریب نشده است.
همچنین مهدی ناصری فرماندار و رئیس شورای اداری شهرستان فریمان در این بازدید با قدردانی از تلاشهای فعالان این حوزه، بر اهمیت میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرستان تأکید کرد.
او با اشاره به ظرفیتهای تاریخی، طبیعی و اقلیمی فریمان و نزدیکی این شهرستان به مشهد مقدس اظهار کرد: شهرستان فریمان با برخورداری از ظرفیتهای ارزشمند تاریخی و گردشگری، میتواند به یکی از مقاصد مهم گردشگری پیرامون مشهد تبدیل شده و نقش مؤثری در تکمیل زنجیره گردشگری زائران ایفا کند.
ناصری با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساختهای گردشگری و معرفی شایسته جاذبههای تاریخی و طبیعی شهرستان افزود: امروز خوشبختانه همدلی، همافزایی و نگاه حمایتی مدیران ارشد شهرستان نسبت به حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بیش از گذشته شکل گرفته و عزم جدی مجموعه مدیریتی شهرستان بر آن است تا با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، زمینه رونق صنعت گردشگری، توسعه اقتصادی مناطق روستایی و صیانت از هویت تاریخی و فرهنگی منطقه فراهم شود.
در ادامه این برنامه، حسین عباسزاده مدیر موزههای اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان خراسان رضوی گزارشی از آخرین کاوشهای باستانشناسی، اقدامات حفاظتی و پژوهشی و یافتههای علمی در مجموعه تاریخی ارسلان جاذب ارائه کرد و به اهمیت این مجموعه به عنوان یکی از آثار شاخص دوره غزنوی در خراسان اشاره کرد.
در پایان، اعضای شورای اداری شهرستان به همراه فرماندار، امام جمعه، رئیس دادگستری، دادستان و اعضای کمیته امنیتی شهرستان از بخشهای مختلف مجموعه تاریخی ارسلان جاذب بازدید کردند و بر ضرورت توجه بیشتر به معرفی، حفاظت و توسعه گردشگری این مجموعه ارزشمند تاریخی تأکید شد.
