بهگزارش خبرنگار میراث آریا، ریتا خضرزاده، ۲۲ اردیبهشت اظهار کرد: بهمناسبت روز مشاغل خانگی نمایشگاه عرضه محصولات مشاغل خانگی شامل تولیدات صنایعدستی، کشاورزی و ... با عنوان هزار میدان هزار بازار با همکاری ادارهکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی بهمدت دو روز در فرهنگسرای آپادانا ارومیه برپا شده است.
سرپرست معاونت صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی با بیان اینکه این نمایشگاه دو روزه بوده و در صورت استقبال مردمی تمدید خواهد شد، افزود: ساعت بازدید از این نمایشگاه ۱۰ صبح تا ۱۹ عصر است.
او با بیان اینکه این نمایشگاه دارای بیش از ۱۶ غرفه است، گفت: بانوان هنرمند و فعال مشاغل خانگی استان در رشتههای گلیمبافی، چرمدوزی، معرق و منبت چوب، دستدوزیهای سنتی، سرامیک، تولیدات کشاورزی، غذای خانگی و ...تولیدات خود را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دادهاند.
