بازسازی حمام تاریخی روستای احمدآباد سفلی تکاب

بهگزارش خبرنگار میراث آریا، ابوالحسن فتاحی، ۲۳ اردیبهشت اظهار کرد: این حمام تاریخی به یادگار مانده از دوره قاجار در آستانه تخریب قرار داشت که به همت اهالی و خیر نیکاندیش در حال پاکسازی و مرمت است.
بخشدار تخت سلیمان تکاب افزود: این بنای تاریخی پس از مرمت و بازسازی مورد بازدید گردشگران قرار خواهد گرفت و این اقدام خداپسندانه اهالی در راستای جذب گردشگر و معرفی این اثر تاریخی روستا انجام میشود.
شریف زمانی، خیر نیکاندیش این روستا نیز گفت: از حدود هفت سال پیش این بنای تاریخی در حال تخریب بود و برای حفظ این بناهای تاریخی پاکسازی و سپس مرمت کنیم.
او افزود: پس از هفت ماه این بنای تاریخی بهصورت کامل بازسازی و برای بازدید گردشگران آماده خواهد شد.
حمام تاریخی روستای احمد آباد سفلی مربوط به دوره قاجاریه و یکی از ۸ حمام تاریخی تکاب است.
