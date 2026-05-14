به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، در بازدید از نمایشگاه آثار برگزیده تولیدکنندگان صنایع‌دستی و تعدادی از اقامتگاه‌های بوم‌گردی فعال در سطح استان که با محوریت اعطای تسهیلات از محل اعتبارات تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و با حضور سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین، مدیر کسب‌وکار و کارآفرینی بنیاد علوی کشور، نماینده و مجری بنیاد علوی در استان قزوین و جمعی از تسهیلگران بنیاد در شهرستان‌ها صورت گرفت، روند پرداخت تسهیلات به طرح‌های متقاضی مورد ارزیابی قرار گرفت.

مریم مهدوی روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ در حاشیه این بازدید با اشاره به حجم سرمایه‌گذاری حمایتی صورت گرفته، گفت: تاکنون نزدیک به ۴۰۰ نفر از فعالان و متقاضیان واجد شرایط در دو حوزه صنایع‌دستی و گردشگری برای بهره‌مندی از این تسهیلات به بنیاد علوی معرفی شده‌اند که برآورد مالی این طرح‌ها بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان است.

سرپرست اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین با تشریح وضعیت پرداختی‌ها افزود: از مجموع ۵۰ میلیارد تومان طرح معرفی شده به بانک‌های عامل شامل سهم اعتبارات تفاهم‌نامه وزارتخانه و اعتبارات داخلی بنیاد علوی تاکنون نزدیک به ۳۰ میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده‌است و مابقی پرونده‌ها نیز در مرحله نهایی تکمیل مدارک و استعلامات بانکی قرار دارند.

مهدوی خاطرنشان کرد: تلاش ما بر این است تا با معرفی جامع و دقیق ظرفیت‌های گردشگری و هنری استان به نمایندگان کشور، بستر لازم را فراهم کنیم تا در اعتبارات سال جاری، سهم بیشتری از منابع حمایتی به فعالان این بخش تخصیص یابد.

او خاطرنشان کرد: این تسهیلات با اولویت مناطق محروم و با هدف حمایت از تولیدات صنایع‌دستی و توسعه زیرساخت‌های بوم‌گردی درحال پرداخت است که نقش بسزایی در تثبیت اشتغال و رونق اقتصادی استان ایفا خواهد کرد.

انتهای پیام/