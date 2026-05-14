به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد نوذری روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر استان قزوین و آیین تجلیل از روسای کمیته‌های تخصصی ستاد اظهار کرد: قزوین با جاذبه‌های متنوع در حوزه گردشگری و با توجه به قرارگیری در مسیر تردد مسافران۱۳ استان کشور با توسعه تاسیسات گردشگری و اقامتی می‌تواند در ماندگاری مسافران و گردشگران نقش موثری داشته باشد.

استاندار قزوین ادامه داد: این یک ضعف بزرگ برای استان قزوین است که با وجود ظرفیت‌های بی نظیر تاریخی و طبیعی، هنوز یک هتل پنج ستاره ندارد و با توجه به استقبال سرمایه‌گذاران بخش خصوصی انتظار می‌رود هتل‌های دارای مجوز این استان با سرعت به نتیجه برسند.

نوذری با تاکید بر تکمیل طرح‌های نیمه تمام گردشگری استان در سال جاری گفت: پروژه گردشگری قائم در رزجرد الموت، نخستین طرح گردشگری اوقاف در کشور است که می‌تواند در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار استان تحول بزرگی ایجاد کند.

او در ادامه خواستار تسریع در احیا و مرمت گراند هتل قزوین شد و تصریح کرد: این هتل یک طرح بزرگ عمرانی و فرهنگی است که می‌تواند پس از احیا به یکی از مهم‌ترین نقاط شاخص گردشگری تبدیل شده و موجب رونق صنعت گردشگری این شهر در کشور شود.

نوذری همچنین بر تقویت و ‌توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی در استان نیز تاکید و بیان کرد: سبک زندگی امروز ایرانی با اقامتگاه‌های سنتی و بوم‌گردی نزدیک‌تر است و جذابیت‌های بیشتری برای گردشگران دارد و باید به گونه‌ای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی شود که تعداد آنها در سال جاری و آینده افزایش یابد.

استاندار قزوین، پروژه درمانی گردشگری نسیم سلامت را نیز که توسط یکی از بانک‌های خصوصی در حال اجرا است را از دیگر ظرفیت‌هایی در استان عنوان کرد که باید هرچه سریع‌تر عملیات ساخت آن انجام شود.

استاندار با قدردانی از خدمات و عملکرد ستاد هماهنگی خدمات سفر و کمیته‌های تخصصی آن در استان‌ و شهرستان‌ها طی ایام نوروز امسال گفت: فعالیت های این ستاد تنها نباید متخص ایام نوروز باشد و برنامه‌های آن باید در تمام ایام سال به صورت مستمر برنامه‌ریزی و اجرا شود.

در پایان این نشست از روسای کمیته‌های ستاد هماهنگی خدمات سفر استان قزوین با اهدای لوح، قدردانی شد.

