هیچ اثر تاریخی در استان قزوین در جنگ رمضان آسیب ندید

مریم مهدوی روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر استان با ارائه گزارش مبسوطی از عملکرد دبیرخانه ستاد اجرایی خدمات سفر استان گفت: در دوران جنگ با شکل‌گیری پویش داوطلبانه راهنمایان در بناهای تاریخی و برگزاری رویداد تور تمدن در محوطه کاخ چهلستون توانستیم رسالت محکوم کردن آسیب به بناهای تاریخی را انجام دهیم.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین بیان کرد: در این ایام همچنین با تداوم اجرای پروژه‌های مرمتی پروژه طراحی و نصب کاشی‌کاری سردرب عالی‌قاپو نیز سرانجام رسید.

مهدوی یادآور شد: برپایی نمایشگاه نوروزی صنایع‌دستی و برگزاری ۳۵ کارگاه تولید زنده صنایع دستی در بناهای تاریخی برای رونق بازار فروش هنرمندان و نیز برگزاری موکب های خدماتی و عزاداری دیگر اقدامات انجام در این ایام شده است.

او گفت: پویش خوشنویسی ایران جان به ابتکار اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و برپایی نمایشگاه آثار خوشنویسان این پویش با همکاری این اداره‌کل در ایام نوروز برگزار شد و آثار خلق‌شده با موضوع ایران و حب وطن در این نمایشگاه به‌نمایش گذاشته شد.

مهدوی تصریح کرد: همچنین با هدف صیانت از آثار تاریخی شاخص استان در این ایام توانستیم سند تک‌برگ کاخ‌موزه چهل‌ستون را دریافت کنیم.

سرپرست میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان افزود: در ایام نوروز و در شرایط جنگی بیش از ۲۷ میلیون تردد در محورهای مواصلاتی استان قزوین صورت گرفت، ۲۰ هزار نفر از جاذبه‌های گردشگری بازدید کردند و بیش از ۱۳هزار نفر نیز در استان اقامت کردند که هرچند نسبت به سال‌های گذشته روند کاهشی داشته اما می‌توان گفت در شرایط ویژه کشور مطلوب بوده است.

در پایان این جلسه از خدمات روسای کمیته‌های عضو ستاد اجرایی خدمات سفر استان قزوین در ایام نوروز تجلیل شد.

