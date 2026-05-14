به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد نوذری روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه جاری در آیین پاسداشت اهداگران سند و مدارک تاریخی استان قزوین اظهار کرد: قزوین با برخورداری از طبیعت زیبا، بناهای تاریخی متعدد، اماکن مذهبی شاخص و شخصیت‌های برجسته علمی و فرهنگی، یک گنجینه ارزشمند ملی است، اما با وجود ثبت بخش قابل‌توجهی از آثار تاریخی کشور در این استان، هنوز آن‌گونه که باید شناخته نشده است.

استاندار قزوین با اشاره به باغستان‌های سنتی قزوین تصریح کرد: این میراث ارزشمند در دهه‌های گذشته آسیب‌های زیادی دیده، اما باید با هر امکان و ظرفیتی برای حفظ باقی‌مانده آن تلاش کرد چرا که صیانت از این داشته‌ها علاوه بر حفظ هویت تاریخی استان، می‌تواند به رونق گردشگری نیز کمک کند.

استاندار قزوین افزود: یکی از رویکردهای اصلی مدیریت استان، توسعه گردشگری و معرفی ظرفیت‌های قزوین به مردم ایران و جهان است و در این مسیر، استفاده از همه توان فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای ضروری خواهد بود.

