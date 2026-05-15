بهگزارش میراثآریا، عبدالعلی محمدی با اشاره به برنامههای فرهنگی و هنری این اداره همزمان با برگزاری راهپیماییها و تجمعات شبانه در میدان اصلی شهر مرند، بیان کرد: در راستای گرامیداشت کودکان شهید مدرسه شجرهطیبه میناب، نمایشگاه صنایعدستی و کارگاه زنده سفال با چرخ دستی سفالگری شامگاه جمعه ۲۵ اردیبهشتماه در میدان معروف به «میدان مرکز» برپا شده و مورد استقبال خانوادهها، بهویژه کودکان و نوجوانان قرار گرفت.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مرند با اشاره به تداوم حضور هنرمندان و صنعتگران صنایعدستی در این برنامهها افزود: هنرمندان صنایعدستی شهرستان مرند در کنار اقشار مختلف مردم، ضمن مشارکت در راهپیماییها و تجمعات شبانه، در موکب ویژه اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به عرضه آثار خود پرداخته و بخشی از ظرفیت هنرهای سنتی منطقه را در قالب برنامههای میدانی و تعاملی به نمایش گذاشته شد.
او با بیان اینکه این برنامهها با رویکرد فرهنگی و اجتماعی طراحی شده است، ادامه داد: در غرفه صنایعدستی این موکب، نمایشگاهی با عنوان «میناب ۱۶۸» به یاد کودکان شهید مدرسه شجرهطیبه میناب برپا شده و تلاش شده است با بهرهگیری از زبان هنر، ضمن تکریم یاد و خاطره این شهدا، مفاهیم ارزشی و انسانی به نسلهای جدید منتقل شود.
محمدی با تشریح جزئیات برنامهها در میدان اصلی شهر مرند تصریح کرد: علاوه بر برپایی نمایشگاه آثار منتخب صنایعدستی، فعالیتهایی همچون نقاشی صورت کودکان، اجرای ورکشاپ زنده سفالگری با چرخ دستی و آموزش مقدماتی ساخت فرمهای ساده سفالی برای کودکان و نوجوانان علاقهمند در حال اجراست تا ارتباط نسل جدید با هنرهای سنتی، بهصورت ملموس و تجربی تقویت شود.
او با تأکید بر نقش صنایعدستی در ارتقای نشاط اجتماعی و هویت فرهنگی شهرها گفت: حضور هنرمندان و صنعتگران صنایعدستی در بطن رویدادهای مردمی، زمینهساز معرفی بهتر ظرفیتهای بومی، ایجاد پیوند میان خانوادهها و هنرمندان و تقویت احساس تعلق به میراثفرهنگی منطقه است و میتواند نگاه جامعه به هنرهای سنتی را از سطح صرفاً نمایشگاهی به سطحی پویا و تعاملی ارتقا دهد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مرند همچنین با قدردانی از همراهی نهادهای همکار افزود: این برنامه با مشارکت اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان مرند، سازمان بسیج هنرمندان و آموزشگاه تیزاره مرند سازماندهی شده و تلاش بر این است که ضمن استمرار حضور هنرمندان در میدان اصلی شهر، مدل موفق همکاری میان دستگاههای فرهنگی و هنری برای سایر مناسبتها و رویدادهای شهری نیز تعمیم یابد.
محمدی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به استقبال شهروندان، برنامهریزی برای تداوم و تنوعبخشی به چنین رویدادهایی در دستور کار قرار گرفته است تا ضمن تقویت اقتصاد خلاق هنرمندان صنایعدستی، میدان اصلی شهر مرند به یکی از کانونهای فعال تعامل فرهنگی، عرضه محصولات هنری و ترویج هنرهای سنتی تبدیل شود.
