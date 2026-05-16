بهگزارش خبرنگار میراثآریا، مجتبی صفری شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ با اشاره به آغاز به کار فصل دوم کاوش باستانشناسی قلعه بن بندپی بابل یا بزروپی بابل، گفت: این پروژه به صورت گسترده برنامهریزی شده است و ایجاد سایت موزه در این نقطه استان جزو اهداف بلند مدت پروژه باستانشناسی قلعهبن تعریف شده است.
سرپرست گروه کاوش باستاشناسی قلعهبن بندپی غربی بابل افزود: این پروژه با مشارکت دانشگاه مازندران، ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان، و حمایت فرمانداری شهرستان بابل و شورا و شهرداری شهر خشرودپی انجام میشود.
او تصریح کرد: این کاوشها با هدف شناسایی و حفاظت از آثار تاریخی منطقه و بررسی پیشینه فرهنگی مربوط به دوره شهرنشینی در این منطقه تاریخی برنامهریزی شده است و موضوعات متنوع از جمله شیوه تدفین و معماری در این منطقه مورد مطالعه قرار میگیرد.
صفری با بیان اینکه فصل اول کاوش در قلعهبن با هدف لایهنگاری انجامشده است، یادآور شد: توالی زمانی از عصر مفرغ تا عصر آهن و همچنین دوره تاریخی اسلامی در این منطقه دیده شده است
بر اساس اعلام سرپرست کاوش باستانشناسی منطقه تاریخی قلعهبن بندپی بابل، نتایج این بررسیها پس از تکمیل مراحل تخصصی اطلاعرسانی خواهد ش
د.
