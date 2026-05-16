بهگزارش خبرنگار میراثآریا، کامران پولادی جمعه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ با حضور در فرمانداری کلاردشت طی نشستی با فرماندار شهرستان، بخشدار مرکزی، شهردار، اعضای شورای شهر و بخش و رئیس اداره گردشگری بر لزوم هم افزایی برای توسعه پایدار و پیشرفت گردشگری در منطقه تأکید کرد.
نماینده مردم شهرستانهای نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی گفت: تعامل سازنده با جامعه محلی و بهرهگیری از دانش بومی، کلید موفقیت در توسعه گردشگری مسئولانه است و امیدواریم با تداوم این گفتوگوها، کاخ اجابیت، رودخانه سردآبرود، تپه باستانی کلار، چمن مکارود، پل زیبپ لاین، دوچرخه هوایی، علم کوه و جنگلهای هیرکانی به قطبهای جذاب گردشگری در شهرستان کلاردشت تبدیل شود.
مسعود وکیلی فرماندار شهرستان کلاردشت با اشاره به برگزاری این نشست، اظهار کرد: این نشست به دبیری اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و با محوریت بررسی روند اجرای طرح توسعه و پیشرفت گردشگری و همچنین هماهنگی برای بازگشایی و حضور گردشگران در کاخ اجابیت برگزار شد.
او افزود: در این جلسه روند پیشرفت پروژههای گردشگری شهرستان و چالشهای احتمالی در مسیر اجرای طرحها مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت همافزایی میان دستگاههای اجرایی مرتبط برای رفع موانع و تسریع در آمادهسازی زیرساختها تأکید شد.
در ادامه وکیلی بیان کرد: شهرستان کلاردشت بهعنوان یکی از جاذبههای مهم طبیعی قابلیت بالایی در جذب گردشگر و ایجاد رونق اقتصادی دارد و برنامهریزیها بهگونهای انجام میشود که در کنار توسعه گردشگری، حفاظت از این منابع خدادادی نیز بهطور جدی مورد توجه قرار گیرد.
