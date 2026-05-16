۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۳

نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی

کاخ اجابیت و علم‌کوه به قطب گردشگری تبدیل می‌شود/ تعامل سازنده مسئولان و جامع محلی برای پیشرفت گردشگری

کاخ اجابیت و علم‌کوه به قطب گردشگری تبدیل می‌شود/ تعامل سازنده مسئولان و جامع محلی برای پیشرفت گردشگری

نماینده مردم شهرستان‌های نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی گفت: کاخ اجابیت و علم‌کوه به قطب گردشگری تبدیل می‌شود.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کامران پولادی جمعه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ با حضور در فرمانداری کلاردشت طی نشستی با فرماندار شهرستان، بخشدار مرکزی، شهردار، اعضای شورای شهر و بخش و رئیس اداره گردشگری بر لزوم هم افزایی برای توسعه پایدار و پیشرفت گردشگری در منطقه تأکید کرد.

نماینده مردم شهرستان‌های نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی گفت: تعامل سازنده با جامعه محلی و بهره‌گیری از دانش بومی، کلید موفقیت در توسعه گردشگری مسئولانه است و امیدواریم با تداوم این گفت‌وگوها، کاخ اجابیت، رودخانه سردآبرود، تپه باستانی کلار، چمن مکارود، پل زیبپ لاین، دوچرخه هوایی، علم کوه و جنگل‌های هیرکانی به قطب‌های جذاب گردشگری در شهرستان کلاردشت تبدیل شود.

مسعود وکیلی فرماندار شهرستان کلاردشت با اشاره به برگزاری این نشست، اظهار کرد: این نشست به دبیری اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و با محوریت بررسی روند اجرای طرح توسعه و پیشرفت گردشگری و همچنین هماهنگی برای بازگشایی و حضور گردشگران در کاخ اجابیت برگزار شد.

او افزود: در این جلسه روند پیشرفت پروژه‌های گردشگری شهرستان و چالش‌های احتمالی در مسیر اجرای طرح‌ها مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی مرتبط برای رفع موانع و تسریع در آماده‌سازی زیرساخت‌ها تأکید شد.

در ادامه وکیلی بیان کرد: شهرستان کلاردشت به‌عنوان یکی از جاذبه‌های مهم طبیعی قابلیت بالایی در جذب گردشگر و ایجاد رونق اقتصادی دارد و برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای انجام می‌شود که در کنار توسعه گردشگری، حفاظت از این منابع خدادادی نیز به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405022601754
ثریا هاشم‌پور
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha