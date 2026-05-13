دوره آموزشی معیار اقامتگاه‌های بوم‌گردی در مازندران برگزار شد

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران از برگزاری دوره آموزشی معیارهای اقامتگاه‌های بوم‌گردی به مناسبت روز بوم‌گردی در استان مازندران، خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهدی اسحاقی چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ گفت: هدف اصلی ما از برگزاری دوره آموزشی معیارهای اقامتگاه‌های بوم‌گردی در مازندران ارتقای سطح دانش فنی و اجرایی فعالان این حوزه است تا بتوانند با رعایت استانداردهای لازم، تجربه‌ای اصیل و باکیفیت را برای گردشگران رقم بزنند. 

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران افزود: تبیین راهبردها و رویکردهای کلی حوزه گردشگری، آشنایی با فرآیند شناسایی و ثبت رویدادهای گردشگری در تقویم رویدادهای گردشگری کشور و تبیین ضوابط و معیارهای اقامتگاه‌های بوم‌گردی از جمله سرفصل‌هایی است که در این دوره آموزشی مطرح می‌شود.

او تصریح کرد: اقامتگاه‌های بوم‌گردی تنها یک محل اقامت نیست، بلکه باید نمادی از فرهنگ، سنت‌ها و اصالت زندگی روستایی و محلی باشند.

اسحاقی همچنین با اشاره به فعالیت ۵۴۳ واحد بوم‌گردی، خاطرنشان کرد: این برنامه آموزشی در راستای توسعه پایدار گردشگری و با هدف تقویت زنجیره ارزش گردشگری در استان مازندران تدوین و اجرا شده است.

ثریا هاشم‌پور
دبیر مرضیه امیری

