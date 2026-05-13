به گزارش خبرنگار میراث آریا به پیشنهاد ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران، نخستین همکاری مشترک میان شهرداری تنکابن و روستای «شانهتراش»(Shaneh Tarash Village)در قالب امضای تفاهمنامه همکاری برای توسعه زیرساختهای گردشگری این روستا ــ یکی از کاندیداهای رقابت بهترین روستاهای جهانی گردشگری ۲۰۲۶ ــ به امضا رسید.
این تفاهمنامه با شهرداری تنکابن، بهعنوان نخستین تفاهمنامه همکاری شهری–روستایی در مازندران(First Urban-Rural Cooperation MoU in Mazandaran)در حوزه گردشگری شناخته میشود و با هدف توسعه پایدار، جذب سرمایهگذار، تقویت کسبوکارهای محلی و معرفی شانهتراش بهعنوان مقصد گردشگری ملی و بینالمللی اجرا خواهد شد.
