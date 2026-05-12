به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، صبح سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت‌ماه در نشست رسانه‌ای خود با خبرنگاران، با اشاره به تحولات اخیر منطقه و ضرورت آمادگی همه‌جانبه برای مدیریت شرایط مختلف، اعلام کرد: معاونت گردشگری با رویکردی آینده‌نگر و مبتنی بر مدیریت اقتضایی، سه سناریوی عملیاتی برای صنعت گردشگری کشور در سال ۱۴۰۵ طراحی و تدوین کرده است تا در هر وضعیت، مسیر فعالیت‌ها، نحوه مداخله دولت و سازوکار حمایت از فعالان این حوزه روشن و مشخص باشد.

وی در ابتدای سخنان خود با محکوم‌کردن حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران و گرامی‌داشت یاد شهدای این حوادث، اظهار کرد: برآورد دشمنان این بود که با افزایش فشارها و اقدامات خصمانه، انسجام داخلی کشور تضعیف خواهد شد، اما آنچه رخ داد تقویت همبستگی ملی، افزایش سرمایه اجتماعی و تحکیم مؤلفه‌های اقتدار ملی بود.

محسنی‌بندپی افزود: در جریان این تحولات، فعالان اقتصادی، اجتماعی و به‌ویژه جامعه گردشگری کشور، جلوه‌ای ارزشمند از همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را به نمایش گذاشتند و در بسیاری از استان‌ها، خدمات حمایتی و امدادی برای آسیب‌دیدگان و جنگ‌زدگان با مشارکت نهادهای محلی و بخش خصوصی ارائه شد.

تداوم گردشگری؛ راهبرد دولت در شرایط بحران

معاون گردشگری کشور با تاکید بر اینکه سیاست وزارت میراث‌فرهنگی مبتنی بر «تعطیل‌ناپذیری گردشگری» است، تصریح کرد: حتی در دشوارترین شرایط نیز تلاش شده جریان فعالیت‌های این صنعت حفظ شود و تعامل میان دولت، تشکل‌ها و بخش خصوصی استمرار یابد.

وی با اشاره به برگزاری مستمر نشست‌های تخصصی با فعالان گردشگری در سال ۱۴۰۴ گفت: سالن خلیج‌فارس معاونت گردشگری در طول سال گذشته به کانون هم‌افزایی تشکل‌های حرفه‌ای، دفاتر خدمات مسافرتی، هتلداران، بوم‌گردانان، راهنمایان گردشگری و مراکز آموزشی تبدیل شد و تلاش کردیم فضای تصمیم‌سازی مشترک در صنعت گردشگری تقویت شود.

محسنی‌بندپی همچنین از حضور فعال جمهوری اسلامی ایران در رویدادها و نمایشگاه‌های معتبر گردشگری جهان در کشورهایی همچون اسپانیا، آلمان، ترکیه، چین و عراق خبر داد و افزود: مشارکت مؤثر بخش‌خصوصی در این رویدادها، بخشی از راهبرد فعال ایران برای حفظ سهم خود در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی گردشگری بوده است.

وی برگزاری همایش گردشگری سلامت کشورهای عضو اکو در همدان را نمونه‌ای روشن از پایداری صنعت گردشگری ایران دانست و تصریح کرد: این رویداد حتی در شرایط جنگ ۱۲ روزه نیز برگزار شد و پیام روشنی از ثبات، ظرفیت و آمادگی صنعت گردشگری کشور به منطقه مخابره کرد.

محسنی‌بندپی در بخش دیگر صحبت‌های خود از رشد گردشگری سلامت و زیارتی خبر داد و اظهار کرد: در اسفندماه ۱۴۰۴ بیش از ۱۴۰ هزار گردشگر سلامت و زیارتی وارد کشور شدند و این رقم در فروردین‌ماه ۱۴۰۵ به بیش از ۱۷۸ هزار نفر رسید.

سه سناریوی عملیاتی گردشگری برای سال ۱۴۰۵

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی در تشریح سناریوهای طراحی‌شده برای مدیریت صنعت گردشگری در سال جاری گفت: سناریوی نخست مربوط به «وضعیت جنگ و بحران» است که در آن، تمرکز اصلی بر مدیریت بحران، حفظ امنیت گردشگران، پایداری حداقلی خدمات سفر، تقویت گردشگری داخلی و صیانت از کسب‌وکارهای گردشگری خواهد بود و برنامه‌های توسعه‌ای و بین‌المللی به‌صورت موقت در اولویت پایین‌تر قرار می‌گیرد.

وی افزود: سناریوی دوم، «نه جنگ نه صلح» است که محتمل‌ترین وضعیت پیش‌روی کشور در سال جاری محسوب می‌شود. در این وضعیت، توسعه گردشگری داخلی، تمرکز بر بازار کشورهای همسایه، طراحی بسته‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاری در مناطق امن و بهره‌گیری از ظرفیت دیپلماسی گردشگری در دستور کار قرار خواهد گرفت.

محسنی‌بندپی سناریوی سوم را «صلح و ثبات پایدار» عنوان کرد و گفت: در صورت تحقق این شرایط، برنامه‌هایی همچون افزایش ۵۰ درصدی گردشگران ورودی، توسعه روادید الکترونیکی برای ۳۳ کشور، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در گردشگری سلامت و طبیعت‌گردی و فعال‌سازی کریدورهای منطقه‌ای گردشگری اجرایی خواهد شد.

گردشگری روستایی؛ پیشران جدید توسعه

وی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری روستایی کشور اظهار کرد: در سال ۲۰۲۵ سه روستای ایران در فهرست جهانی گردشگری ثبت شدند و در سال ۲۰۲۶ نیز هشت روستای دیگر در فرآیند رقابت برای ثبت جهانی قرار دارند که بیانگر جایگاه رو به رشد ایران در حوزه گردشگری روستایی و پایدار است.

تسهیل سرمایه‌گذاری و ساماندهی فعالان گردشگری

معاون گردشگری کشور در ادامه، اجرای اهداف برنامه هفتم توسعه را از محورهای اصلی سیاست‌گذاری این معاونت دانست و گفت: برای ساماندهی فعالان غیرمجاز گردشگری، سامانه یکپارچه صدور مجوز و نظارت هوشمند طراحی شده و در آینده نزدیک عملیاتی خواهد شد.

وی همچنین از مذاکرات گسترده با وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی برای تسهیل فرآیند صدور مجوز پروژه‌های گردشگری و کاهش موانع سرمایه‌گذاری خبر داد.

تسهیلات برای بوم‌گردی‌ها

محسنی‌بندپی با اشاره به حمایت‌های دولت از اقتصاد محلی و گردشگری پایدار اظهار کرد: تسهیلات قرض‌الحسنه برای بوم‌گردی‌ها و فعالان صنایع‌دستی اختصاص یافته است تا زمینه رونق اشتغال محلی و توسعه متوازن گردشگری در مناطق روستایی فراهم شود.

وی افزود: در حوزه گردشگری سبز نیز شناسایی هتل‌های کم‌مصرف و دارای الگوی مدیریت پایدار در دستور کار قرار گرفته و توسعه استانداردهای محیط‌زیستی در صنعت هتلداری با جدیت دنبال می‌شود.

رونمایی از کارت گردشگری ایرانیان و پلاک گردشگری

معاون گردشگری کشور همچنین از رونمایی قریب‌الوقوع «کارت گردشگری ایرانیان» خبر داد و گفت: طرح پلاک گردشگری راهور نیز با هدف تسهیل سفرهای جاده‌ای و ارتقای کیفیت خدمات در حال پیگیری است.

وی اضافه کرد: آیین‌نامه شورای راهبری گردشگری سلامت نیز مراحل کارشناسی و هماهنگی میان دستگاهی را پشت سر گذاشته و به‌زودی تصویب و ابلاغ خواهد شد.

نوروز ۱۴۰۵؛ الگوی موفق مدیریت هماهنگ خدمات سفر

محسنی‌بندپی در بخش پایانی سخنان خود با ارائه گزارشی از عملکرد ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر در نوروز ۱۴۰۵ گفت: در یکی از پیچیده‌ترین مقاطع عملیاتی و امنیتی کشور، این ستاد توانست با اتکا به هم‌افزایی ملی، مدیریت منسجم و حضور میدانی دستگاه‌ها، آرامش سفرهای نوروزی را حفظ کند.

وی برگزاری ۱۳۷ جلسه تخصصی و اضطراری، استمرار نظارت‌های میدانی، حفظ پایداری خدمات سفر و هماهنگی مستمر میان استان‌ها را بخشی از اقدامات این ستاد عنوان کرد و افزود: همکاری ۲۷ دستگاه اجرایی، امدادی، انتظامی و خدماتی در این دوره، نمونه‌ای موفق از حکمرانی هماهنگ در حوزه مدیریت سفر و گردشگری بود.

معاون گردشگری کشور در پایان تاکید کرد: تجربه نوروز ۱۴۰۵ نشان داد که سرمایه اصلی مدیریت بحران در حوزه گردشگری، انسجام ملی، هماهنگی میان‌بخشی و حضور مسئولانه دستگاه‌ها در کنار مردم است؛ ظرفیتی که باید برای آینده گردشگری ایران حفظ و تقویت شود.

