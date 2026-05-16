مهران حسنی پژوهشگر و تحلیلگر سیاست‌های توسعه گردشگری عضو انجمن متخصصان گردشگری ایران در یادداشتی نوشت: فلسفه وجودی روابط‌عمومی سازمان‌ها در عصر اطلاعات در دنیای پیچیده و پرشتاب امروز، دیگر نمی‌توانند صرفاً به انجام وظایف فنی و اجرایی خود بسنده کنند؛ بلکه باید بتوانند «معنا» خلق کنند و «اعتبار» کسب کنند.

در این میان، روابط‌عمومی فراتر از یک واحد خدماتی یا ابزاری برای اطلاع‌رسانی ساده، به عنوان «قلب تپنده استراتژیک» سازمان‌ها شناخته می‌شود. فلسفه وجودی روابط‌عمومی در دستگاه‌های اجرایی، مدیریتِ ادراکِ عمومی، ایجاد اعتماد و ایجاد پیوند مستحکم میان سازمان و ذینفعان است. روابط‌عمومی، زبانِ گویا و ویترینِ هویت یک سازمان است که از طریق ابزارهای مکتوب، دیداری، شنیداری و به‌ویژه فضای مجازی، روایتِ سازمان را در ذهن جامعه می‌نشاند.

نقش روابط‌عمومی در وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، به دلیل ماهیتِ «مبتنی بر فرهنگ و تصویر»، بیش از هر سازمان دیگری به مدیریتِ ارتباطات نیاز دارد. در این وزارتخانه و ادارات کل تابعه در استان‌ها، روابط‌عمومی تنها یک واحدِ «پاسخگو» نیست، بلکه یک «رهبر فکری» در مسیر دستیابی به اهداف سازمانی است. اگر هدف، حفاظت از میراث و توسعه گردشگری باشد، روابط‌عمومی وظیفه دارد این اهداف را به «ارزش‌های اجتماعی» تبدیل کند.

حوزه میراث‌فرهنگی: از حفاظت تا فرهنگ‌سازی

در حوزه میراث‌فرهنگی، چالش اصلی، ایجاد توازن میان «حفاظت» و «آگاهی‌سازی» است. روابط‌عمومی با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای، وظیفه دارد میراث‌فرهنگی را از یک مفهوم انتزاعی و صرفاً تاریخی، به یک «هویت ملی زنده» تبدیل کند. ایجاد آگاهی در میان جوامع محلی برای حفاظت از آثار، مدیریت بحران در مواجهه با تخریب‌ها، و روایت‌گریِ علمی و جذاب از تاریخ، از جمله وظایف استراتژیک روابط‌عمومی در این بخش است. بدون روابط‌عمومی قوی، آثار باستانی تنها سنگ و بنا هستند؛ اما با مدیریت درست ارتباطات، آن‌ها به نمادهای ملی و محرک‌های فرهنگی تبدیل می‌شود.

حوزه گردشگری: مدیریت تصویر و تجربه مشتری

گردشگری، صنعتِ «تصویر» و «تجربه» است. در این حوزه، نقش روابط‌عمومی از اطلاع‌رسانی به «بازاریابی اجتماعی» و «مدیریت اعتبار» ارتقا می‌یابد. روابط‌عمومی در ادارات استانی باید بتواند ظرفیت‌های گردشگری هر منطقه را با استفاده از ابزارهای دیجیتال و فضای مجازی به تصویر بکشد. مدیریتِ تصویرِ مقصد، هماهنگی با رسانه‌ها برای نمایش پتانسیل‌های گردشگری و مدیریتِ بازخوردها و شکایات گردشگران، کلید موفقیت در جذب گردشگر است. در واقع، روابط‌عمومی است که «برندِ گردشگری» یک استان را در ذهن گردشگر داخلی و خارجی می‌سازد.

حوزه صنایع‌دستی: پیوند سنت با بازار مدرن

در حوزه صنایع‌دستی، روابط‌عمومی نقش «پل ارتباطی» را میان هنرمند و بازار ایفا می‌کند. توانمندسازی هنرمندان از طریق اطلاع‌رسانی درباره استانداردهای کیفی، برگزاری نمایشگاه‌ها و ایجاد ارتباط میان تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی، از وظایف حیاتی است. روابط‌عمومی باید بتواند داستانِ پشت هر اثر هنری را روایت کند تا ارزش افزوده آن در بازار افزایش یابد.

حوزه سرمایه‌گذاری: ایجاد اعتماد و جذب سرمایه

یکی از حساس‌ترین ماموریت‌های وزارتخانه، جذب سرمایه‌گذار در حوزه‌های گردشگری، میراث و صنایع‌دستی است. سرمایه‌گذار در پی «شفافیت»، «امنیت» و «پیش‌بینی‌پذیری» است. در اینجا، روابط‌عمومی با مدیریتِ ارتباطات برون‌سازمانی، وظیفه دارد با تدوین گزارش‌های کارشناسی، ایجاد نشست‌های تخصصی و مدیریتِ رسانه‌ایِ فرصت‌های سرمایه‌گذاری، فضای اعتماد را برای ورود سرمایه‌ها فراهم کند. روابط‌عمومی باید تصویرِ یک محیطِ امن و قانونی و دارای پتانسیل اقتصادی را به سرمایه‌گذاران ارائه دهد.

روابط عمومی؛ هماهنگ‌کننده درون‌سازمانی و برون‌سازمانی

در سطوح اجرایی، از وزارتخانه تا ادارات استانی، روابط‌عمومی باید نقش «موتور محرکِ هماهنگی» را ایفا کند. هماهنگی میان بخش‌های مختلف برای اجرای پروژه‌های بزرگ، مدیریتِ جریان اطلاعات در داخل سازمان برای افزایش انگیزه کارکنان، و ایجاد ارتباط مؤثر با نهادهای هم‌تراز و رسانه‌ها، از جمله وظایفِ مدیریتِ ارتباطات است که مانع از ایجاد جزیره‌های اطلاعاتی در سازمان می‌شود.

سخن آخر اینکه ،به مناسبت ۲۷ اردیبهشت، روز روابط‌عمومی و ارتباطات، بر این باوریم که موفقیت در تحقق اهداف توسعه‌ای میراث‌فرهنگی و گردشگری، در گروِی ارتقای جایگاه و توانمندسازی متخصصان این حوزه است. روابطعمومی، بازوی اجراییِ هوشمند و چشمِ بینای سازمان در جامعه است.

در پایان، از تمامی همکاران، کارشناسان و فعالان حوزه روابط‌عمومی در تمامی سطوح، به‌ویژه در وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و ادارات تابعه، که با دقت، صبوری و حرفه‌ای‌گری، روایتِ میراثِ این سرزمین را به گوش جهانیان می‌رسانند، صمیمانه قدردانی و از زحمات ارزشمندشان سپاسگزاری می‌کنم. امیدواریم این روز، یادآورِ روزهای درخشانِ پیشرفت و تحول در مدیریتِ ارتباطات کشور باشد.

