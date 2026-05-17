به گزارش خبرنگار میراثآریا، محسن معصومعلیزاده روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ضمن تبریک روز جهانی موزهها و هفته میراثفرهنگی، اظهار کرد: هفته میراثفرهنگی فرصتی برای بازنگری جایگاه میراث ارزشمند کشور و معرفی گنجینههای فرهنگی و تاریخی است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان با اشاره به اینکه شعار امسال روز جهانی موزه «موزهها، حافظ هویت و انسجام ملی» است، افزود: به مناسبت هفته میراثفرهنگی و روز موزهها برنامههای متعددی تدارک دیده شده و به مدت یک هفته در سراسر استان اجرا میشود.
او با اشاره به اینکه فرهنگسازی در راستای مشارکتهای مردمی در حفاظت و صیانت از آثار تاریخی یکی از مهمترین اهداف این برنامهها است، بیان کرد: تقدیر از موزهداران و مجموعهداران میراثفرهنگی، بزرگداشت روز فردوسی، نشست شاهنامهخوانی و همایش انجمن دوستداران میراثفرهنگی از جمله برنامههای فوق است.
معصومعلیزاده ادامه داد: تور آشنایی یک روزه از نوشیجان و موزه و دستکند سامن، نشست تخصصی حفاظت از موزهها و بناهای تاریخی در بحران، نشست حافظان و اعضای انجمنهای میراثفرهنگی، تجدید میثاق با شهدای والامقام و ادای احترام به مقام شامخ شیخالرئیس بوعلیسینا از دیگر برنامههای هفته میراثفرهنگی در همدان است.
او با بیان اینکه مرمت حمام ارامنه در مجاورت میراثجهانی هگمتانه به اتمام رسیده و به عنوان سفرهخانه سنتی مورد بهرهبرداری قرار میگیرد، گفت: در این هفته کتابخانه بوعلیسینا نیز به عنوان یکی از داشتههای ارزشمند فرهنگی استان بازگشایی خواهد شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان اضافه کرد: برگزاری نمایشگاه عکس همدان در گذر تاریخ، نمایشگاه عکس با موضوع آثار و جلوههای باستانشناسی، تور بازدید از محور تاریخی آرامگاه بوعلیسینا تا هگمتانه، پاسداشت اساتید و استادکاران میراثفرهنگی از جمله استاد مراد حنیفه، بازدید از پروژههای میراثفرهنگی مانند مخزن و موزه منطقهای از برنامههای دیگر است.
معصومعلیزاده با اشاره به اجرای مسابقات متعدد مانند مسابقه طراحی از بناهای تاریخی استان، مسابقه عکاسی از آثار تاریخی، مسابقه مقاله و داستاننویسی با موضوع میراثفرهنگی برای مقطع دبیرستان و مسابقه نقاشی کودکان، افزود: پایش و بررسی فنی آثار در حال مرمت تویسرکان از جمله کاروانسرای جهانی فرسفج و قلعه تاریخی استیجان، گردهمایی و بازدید باستانشناسان، سازمانهای مردم نهاد و علاقمندان به تاریخ از محل کاوشهای معبد لائودیسه در نهاوند بخش دیگری از این برنامهها است.
او با اشاره به برگزاری آیین گلابگیری روستای خینگان رزن، اظهار کرد: تقدیر از گنجینههای زنده بشری استان و خانواده استاد ضرابیان، بازدید تخصصی باستانشناسی از محوطه جهانی هگمتانه برای علاقمندان و قصههای فولکلور از زبان عروسکها در ملایر از دیگر برنامههای تدارک دیده شده است.
معصومعلیزاده در پایان گفت: بزرگداشت روز باباطاهر، نشست تخصصی معماری بنای گنبد علویان، بزرگداشت روز ملی بوگردیها در موزه لطفعلیان ملایر، دیدار با خانواده شهید قادری از شهدای جنگ رمضان در مریانج و سخنرانی مدیرکل میراثفرهنگی استان در خطبههای پیش از نماز جمعه در روز اول خرداد نیز در این هفته انجام خواهد شد.
