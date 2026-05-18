به گزارش خبرنگار میراث آریا، عادل شهرزاد روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت پاسداشت میراث تاریخی و فرهنگی هرمزگان اظهار کرد: همزمان با هفته میراثفرهنگی، برنامههای متنوعی باهدف معرفی ظرفیتهای تمدنی، تقویت هویت بومی، تجلیل از فعالان این حوزه و گسترش مشارکتهای مردمی در سطح استان برگزار میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان افزود: ازجمله این برنامهها میتوان به افتتاح نمایشگاه مجازی «هرمزگان، شاهراه دریایی» اشاره کرد که بهصورت مشترک میان موزه ملی ایران و موزه مردمشناسی خلیجفارس در تهران برگزار میشود.
او همچنین از افتتاح نمایشگاه «دهتل؛ کهنترین سکونتگاه بشر در پسکرانههای شمالی خلیجفارس» خبر داد و گفت: در این نمایشگاه برای نخستین بار، نویافتههای پارینهسنگی دهتل به نمایش گذاشته میشود؛ آثاری که بیانگر اهمیت این محوطه بهعنوان قدیمیترین سکونتگاه هرمزگان است.
شهرزاد اظهار کرد: در قالب سلسله رویداد بزرگداشت گنجینههای زنده بشری نیز آیین گرامیداشت محمد زبیری، موزهدار و پژوهشگر فرهنگ بومی خلیجفارس، در جزیره قشم برگزار خواهد شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان برگزاری نمایشگاه چندرسانهای «میراث ماندگار و توسعه پایدار؛ بازخوانی آیینهای بومی و فناوری چارو، بهده ـ مهرگان» را از دیگر برنامههای این هفته عنوان کرد و افزود: این رویدادها باهدف بازشناسی ظرفیتهای میراث ناملموس و پیوند آن با توسعه پایدار طراحیشده است.
او با تأکید بر نقش فعالان محلی در صیانت از میراثفرهنگی گفت: تجلیل از میراثبانان هرمزگان از دیگر برنامههای پیشبینیشده در این هفته است.
شهرزاد همچنین از برگزاری شست با سازمانهای مردمنهاد، پژوهشگران و کنشگران حوزه میراثفرهنگی خبر داد و اظهار کرد: این نشست با محورهایی همچون موزه خلیجفارس، ایدههای مردمپایه، شبکهسازی نخبگانی و تابآوری اجتماعی برگزار میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان همچنین به برگزاری نمایشگاه عکس «ایستاده در غبار» اشاره کرد و گفت: این نمایشگاه روایتی تصویری از بناهای تاریخی آسیبدیده در جنگ رمضان است که باهدف یادآوری ارزش و آسیبپذیری میراثفرهنگی و ضرورت پاسداری از آن برگزار میشود.
به گفته او، نشست با انجمنها و سمنهای میراثفرهنگی شهرستان بندرلنگه، افتتاح چند پروژه و تور بافت گردی در بافت تاریخی لافت و نیز نصب الواح ثبت جهانی عود و لنجسازی در چند هتل شاخص بندرعباس از دیگر بخشهای مهم برنامههای هفته میراثفرهنگی در استان خواهد بود.
شهرزاد در پایان ابراز امیدواری کرد که اجرای این برنامهها بتواند زمینهساز افزایش آگاهی عمومی، تقویت حس تعلق فرهنگی و معرفی هرچه بهتر میراث ارزشمند هرمزگان در سطوح ملی و بینالمللی باشد.
