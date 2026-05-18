به گزارش خبرنگار میراثآریا، سلیم محمدی، سرپرست معاونت گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان، روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ در خصوص بررسی روند پرداخت تسهیلات به تأسیسات گردشگری آسیبدیده از جنگ رمضان گفت: در نشست مشترک با نمایندگان بنیاد علوی و بنیاد برکت روند پرداخت تسهیلات به فعالان حوزه گردشگری، بهویژه تأسیسات گردشگری آسیبدیده از جنگ رمضان، مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تسریع در روند حمایتهای مالی از بهرهبرداران این بخش تأکید شد.
او افزود: همچنین در این جلسه موانع و مشکلات موجود در فرآیند پرداخت تسهیلات توسط بانکهای عامل بررسی و راهکارهایی برای رفع مشکلات متقاضیان و تسریع در پرداخت تسهیلات ارائه شد.
سرپرست معاونت گردشگری هرمزگان با تأکید بر اهمیت حمایت از فعالان گردشگری اظهار کرد: پیگیری تأمین منابع مالی و تسهیل دسترسی بهرهبرداران به تسهیلات بانکی از جمله برنامههای ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان برای تقویت زیرساختهای گردشگری است.
