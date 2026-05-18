بهگزارش خبرنگار میراثآریا، حسن هاشمزاده، رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان بندرلنگه، روز دوشنبه 28 اردبیهشتماه 1405 با اعلام این خبر گفت: آزمون تلیبافی با هدف سنجش توانمندی هنرجویان و در راستای ارتقای مهارت فعالان صنایعدستی برگزار شده است.
او با اشاره به جایگاه تلیبافی در میان هنرهای سنتی منطقه افزود: تلیبافی یکی از هنرهای اصیل و بومی هرمزگان است که نقش مهمی در حفظ هویت فرهنگی و توسعه مشاغل خانگی دارد.
هاشمزاده تصریح کرد: برگزاری دورههای آموزشی و آزمونهای مهارتی در رشتههای مختلف صنایعدستی، زمینه توانمندسازی هنرمندان و حضور مؤثر آنان در بازار کار را فراهم میکند و اداره میراث فرهنگی شهرستان نیز در همین راستا برنامههای حمایتی و آموزشی را دنبال میکند.
