۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۳

آزمون مهارتی تلی‌بافی در خانه صنایع‌دستی بندرکنگ برگزار شد

آزمون مهارتی رشته تلی‌بافی با حضور ۱۲ نفر از هنرجویان در خانه صنایع‌دستی بندرکنگ برگزار شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسن هاشم‌زاده، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بندرلنگه، روز دوشنبه 28 اردبیهشت‌ماه 1405 با اعلام این خبر گفت: آزمون تلی‌بافی با هدف سنجش توانمندی هنرجویان و در راستای ارتقای مهارت فعالان صنایع‌دستی برگزار شده است.
او با اشاره به جایگاه تلی‌بافی در میان هنرهای سنتی منطقه افزود: تلی‌بافی یکی از هنرهای اصیل و بومی هرمزگان است که نقش مهمی در حفظ هویت فرهنگی و توسعه مشاغل خانگی دارد.
هاشم‌زاده تصریح کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی و آزمون‌های مهارتی در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی، زمینه توانمندسازی هنرمندان و حضور مؤثر آنان در بازار کار را فراهم می‌کند و اداره میراث فرهنگی شهرستان نیز در همین راستا برنامه‌های حمایتی و آموزشی را دنبال می‌کند.

کد خبر 1405022801935
صدیقه غلامی
دبیر مهدی ارجمند

