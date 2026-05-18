به گزارش خبرنگار میراث آریا، حبیباله یادروج گفت: موزه زنده لنجسازی گوران، موزه ژئوپارک قشم و اکوموزه بندر تاریخی لافت از مهمترین مراکز فرهنگی جزیره هستند که نقش مهمی در معرفی هویت تاریخی و طبیعی قشم دارند.
سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سازمان منطقه آزاد قشم از نقش ارزشمند مردم محلی در پاسداشت میراث فرهنگی جزیره قدردانی کرد و افزود: طی سالهای اخیر موزههای محلی متعددی به همت اهالی فرهنگدوست و پژوهشگران بومی راهاندازی شده که از جمله آنها میتوان به موزه خال در طولا، موزه استاد زبیری در دیرستان، موزه شرف در چاهو غربی و موزه احمدی در روستای کانی اشاره کرد.
او خاطرنشان کرد: این موزههای مردمی با هدف حفظ میراث فرهنگی خلیج فارس شکل گرفتهاند و مجموعهای ارزشمند از اشیا، اسناد و ابزار مرتبط با مراودات تاریخی و فرهنگی مردم قشم با کشورهای مختلف از جمله هند و کشورهای آفریقایی را در خود جای دادهاند؛ آثاری که بخشی از هویت دریایی و تاریخی این جزیره را روایت میکنند.
