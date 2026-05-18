۲۸ اردیبهشت ماه، روز ازدواج، بهانه‌ای برای بازشناسی اهمیت برنامه‌ریزی‌های پس از پیوند مشترک است که در این میان، انتخاب مقصد گردشگری برای «ماه عسل» نقشی کلیدی در تثبیت آرامش زوجین ایفا می‌کند.

استان یزد با بهره‌مندی از ظرفیت‌های بالای اقامتی در میان بافت تاریخی و جاذبه‌های بصری منحصربه‌فرد، یکی از مقاصد ایده‌آل و ممتاز برای سفرهای ماه عسل و تجربه‌ی نخستین سفر مشترک در فضایی آرام و اصیل محسوب می‌شود.

سید علیرضا سالارحسینی در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، ضمن بیان این که گردشگری ماه عسل یکی از استراتژیک‌ترین شاخه‌های گردشگری خانواده محسوب می‌شود، اظهار کرد: این الگو از سفر که ذیل مفهوم تخصصی گردشگری رمانتیک تعریف می‌شود، نقشی بنیادین در ایجاد نخستین تجارب مشترک زوجین و ارتقای بهداشت روان، پس از دوران پرچالش برگزاری تشریفات ازدواج ایفا می‌کند.

او با تأکید بر ابعاد مدیریتی و اقتصادی این حوزه، تصریح کرد: گردشگری ماه عسل محرکی کلیدی برای ارتقای استانداردهای کیفی در خدمات میزبانی و توسعه زیرساخت‌های رفاهی تراز اول در سطح استان به شمار می‌رود.

سالارحسینی به جایگاه شهر جهانی یزد در این عرصه اشاره کرد و افزود: یزد به عنوان کانون میراث خشت خام جهان و تنها شهر ثبت شده ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو، واجد پتانسیل‌های استراتژیک جهت میزبانی از زوجین است.

او افزود: در این راستا تبدیل خانه‌های تاریخی به اقامتگاه‌های ممتاز و هتل‌بوتیک‌های تراز اول، علاوه بر حفظ اصالت معماری، محیطی ایمن، دنج و اختصاصی را فراهم آورده که با مقتضیات فرهنگی و روان‌شناختی خانواده‌های ایرانی همخوانی کامل دارد.

این مسئول کالبد منحصربه‌فرد بافت تاریخی یزد را یک امتیاز ویژه برشمرد و خاطرنشان کرد: ویژگی‌هایی همچون بادگیرهای مرتفع و هندسه معماری درون‌گرا، بستری فنی و بصری برای ثبت مستندات خاطره‌انگیز و عکاسی‌های تخصصی فراهم کرده است؛ از سوی دیگر تنوع اقلیمی منطقه که تلفیقی از آرامش متافیزیکی کویر و طراوت باغ‌شهرهای پیرامونی نظیر تفت و مهریز است، امکان برنامه‌ریزی یک سفر چندوجهی را برای گردشگران میسر می‌سازد.

معاون گردشگری یزد در بخش دیگری از سخنانش، امنیت پایدار اجتماعی و غنای میراثی را از دیگر شاخصه‌های این مقصد دانست و گفت: وجود ابنیه شاخصی چون مسجد جامع و باغ دولت‌آباد در کنار اعتبار جهانی گردشگری خوراک و شیرینی‌های سنتی یزد، از مزایای رقابتی این شهر در جذب گردشگران این حوزه است.

سالارحسینی در پایان تأکید کرد: تلفیق میهمان‌نوازی اصیل یزدی با رویکردهای مدرن صنعت توریسم، یزد را به یک «برند بین‌المللی» در حوزه گردشگری رمانتیک مبدل ساخته است که می‌تواند تجربه‌ای متمایز و ارزشمند از آغاز زندگی مشترک را در بستر یکی از امن‌ترین و باشکوه‌ترین شهرهای تاریخی جهان رقم بزند.

