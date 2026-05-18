بهگزارش خبرنگار میراثآریا، نادر زینالی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی البرز روز یکشنبه 27 اردیبهشت 1405، از برگزاری دوره های آموزشی توانمندسازی بازآموزی راهنمایان گردشگری و مدیریت و بهره برداری از اقامتگاه های بومگردی در البرزخبر داد و این دوره ها را گامی مؤثر در راستای بهروزرسانی دانش حرفهای، تقویت مهارتهای اجرایی، ارتقای کیفیت خدمات گردشگری و آشنایی بیشتر فعالان این حوزه با الزامات، استانداردها و رویکردهای نوین صنعت گردشگری عنوان کرد.
وی گفت:در دوره بازآموزی راهنمایان گردشگری، مباحثی از جمله اصول حرفهای راهنمایی گردشگر، شیوههای نوین ارتباط با گردشگران، معرفی ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی و طبیعی، مدیریت سفر و ارتقای کیفیت تجربه گردشگر مورد توجه قرار گرفت.
زینالی ادامه داد:همچنین در دوره مدیریت اقامتگاههای بومگردی، شرکتکنندگان با موضوعاتی همچون اصول مدیریت و بهرهبرداری، نحوه ارائه خدمات مطلوب، بازاریابی، حفظ اصالت بومی، میزبانی حرفهای و تقویت نقش اقامتگاههای بومگردی در توسعه گردشگری پایدار آشنا شدند.
مدیر کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی البرز در پایان گفت: برگزاری این دورهها گامی مؤثر در مسیر توانمندسازی منابع انسانی، ارتقای سطح خدمات گردشگری و حمایت از توسعه کیفی فعالیتهای گردشگری در استان البرز به شمار میرود. مدیر کل ادارهمیراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان البرز نیز با تأکید بر اهمیت آموزشهای تخصصی، استمرار اینگونه برنامهها را در راستای توسعه گردشگری استان ضروری میداند.
