به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمیدرضا محمودی قوژدی امروز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ با اشاره به رویکرد علمی این اداره در حفظ میراث کهن، اظهار کرد: این پروژه در قالب تفاهم‌نامه همکاری پژوهشی میان اداره میراث‌فرهنگی شهرستان و دانشگاه گناباد تعریف و با هدف باستان‌شناسی نجات‌بخشی اجرایی شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان گناباد در خصوص اهداف این کاوش اظهار کرد: هدف اصلی این طرح، بررسی احتمال وجود بقایای شبستان ضلع غربی ایوان جنوبی بود، بر اساس مستندات تاریخی، حدود ۳۰۰ سال پیش زلزله‌ای مهیب در پهنه قصبه گناباد رخ داد که منجر به آسیب‌های جدی به مسجد جامع گردید. گمانه باستان‌شناسی با این فرضیه انجام شد که ممکن است یافته‌های مرتبط با آن شبستان تخریب شده، هم‌چنان در زیر لایه‌های خاک مدفون باشد.

او در مورد ارکان فنی این پروژه افزود: این کاوش تخصصی به سرپرستی مهدی دهمرده پهلوان و با نظارت عالیه جواد زنگنه از سوی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی به انجام رسید.

محمودی قوژدی در تشریح نتایج نهایی این کاوش اظهار کرد: پس از بررسی‌های دقیق لایه‌نگاری و تحلیل یافته‌های میدانی، مشخص گردید که هیچ‌گونه بقایای معماری مرتبط با شبستان غربی در این نقطه وجود ندارد. تحلیل باستان‌شناسی نشان می‌دهد که احتمالا ساکنان محلی پس از وقوع زلزله تاریخی، نسبت به پاکسازی و برچیدن آوارها و بقایای مسجد اقدام کرده و بر روی همان عرصه، بناهای مسکونی خود را بنا کرده‌اند.

او یاد آور شد: این‌گونه کاوش‌های مشترک با مراکز دانشگاهی، گامی مهم در راستای مدیریت مبتنی بر دانش در میراث‌فرهنگی شهرستان گناباد و شفاف‌سازی زوایای تاریک تاریخ معماری منطقه است.

انتهای پیام/