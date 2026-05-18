به گزارش خبرنگار میراث آریا، نادر زینالی روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه در حاشیه برگزاری نشست وصمیمانه با سردار سید قاسم قاسمی، مشاور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در امور ایثارگران اظهار کرد: رویکرد وزارت میراث‌فرهنگی در دوره جدید، تقویت سرمایه انسانی با محوریت تکریم ایثارگران و بهبود وضعیت معیشتی کارکنان است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز افزود: حضور سردار قاسمی در این استان با هدف دیدار مستقیم با خانواده‌های ایثارگران، گفت‌وگو با کارکنان و بررسی میدانی مسائل و مطالبات همکاران انجام شد و فرصتی ارزشمند برای تبیین سیاست‌ها و دستورات وزیر میراث‌فرهنگی در حوزه منابع انسانی بود.

او گفت: در این نشست که با حضور جمعی از ایثارگران، خانواده‌های آنان و کارکنان برگزار شد، بر جایگاه رفیع ایثارگران در ساختار وزارتخانه تاکید شد و موضوع بهبود وضعیت معیشتی کارکنان، ارتقای سطح رفاه سازمانی و پیگیری مطالبات صنفی همکاران در دستور کار قرار گرفت تا در این راستا برنامه‌ریزی‌های مدون‌تری انجام شود.

این مسئول بیان کرد: همچنین ساماندهی وضعیت نیروها، پیگیری مطالبات مالی، بهبود شرایط کاری و تلاش برای ایجاد انگیزه مضاعف در میان کارکنان به عنوان بزرگترین پشتوانه مجموعه میراث‌فرهنگی از دیگر محورهای این نشست بود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز تصریح کرد: یکی از بخش‌های مهم این برنامه دیدار چهره‌به‌چهره با خانواده‌های ایثارگران بود. بسیاری از مسائل مطرح‌شده در این نوع دیدارها، از جنس مشکلاتی است که در گزارش‌های مکتوب یا مکاتبات رسمی به‌طور کامل منعکس نمی‌شود. شنیدن این دغدغه‌ها به‌صورت حضوری، امکان درک عمیق‌تر شرایط زندگی و کاری ایثارگران را فراهم می‌کند.

او با بیان اینکه رویکرد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بر حل مسئله استوار است، اظهارکرد: این نوع ارتباط مستقیم، نشان‌دهنده احترام به کرامت انسانی ایثارگران و خانواده‌های آنان است و پیام روشنی دارد مبنی بر اینکه مسائل این قشر به‌صورت جدی و در بالاترین سطوح مدیریتی پیگیری می‌شود.

زینالی در پایان گفت: ایثارگران نه‌تنها یادگاران دوران دفاع مقدس هستند، بلکه امروز نیز با روحیه مسئولیت‌پذیری، تعهد و اخلاق‌مداری الگویی برای سایر همکاران به شمار می‌روند و تکریم آنان در واقع پاسداشت ارزش‌هایی است که هویت سازمانی ما بر پایه آن شکل گرفته است.

لازم به ذکر است در پایان این نشست با هدف تکریم ایثارگران، لوح تقدیر و هدایایی به ایثارگران و خانواده‌های آنان تقدیم شد.

